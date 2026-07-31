Fed鷹踞式決策惹議…三官員喊升息 利率卻不動

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）29日決定將聯邦資金利率目標區間維持在3.5%-3.75%，但有三位決策官員主張應升息1碼。觀察家形容這次為「鷹踞式（hawkish hold）」決策，意即內部鷹派聲浪升高，但未升息。金融市場質疑主席華許抗通膨決心，帶動長期公債殖利率大幅上揚。

會議聲明內容與6月會議幾乎未改，強調就業穩定，並保證Fed將落實物價穩定使命，但Fed本次並未採取具體行動，也未對利率走向做出政策指引。

Fed 7月會議要點

華許在會後記者會上表示，Fed並沒有魔法使通膨快速下降。他暗示Fed可能無須在短期內升息，因為最近公債殖利率已經上升，拉高借貸成本，「讓我們有些放心」，這也凸顯華許不願升息。

他也提到，「金融市場一直在做反應，並沒有暫停。他們一方面對通膨數據做出一種方向的反應，對經濟強勁成長做出另一種方向的反應，名目與實際利率都已上升」。

至於三位主張升息的官員分別是克里夫蘭區聯邦準備銀行總裁哈瑪克、明尼亞波利區總裁卡斯哈里，及達拉斯區總裁蘿根，這是2016年以來，首次有三位官員就政策變動朝同一方向投異議票。

這說明了中東戰爭再起，國際油價回升，加上川普實施新關稅，以及人工智慧（AI）榮景刺激需求增加，都使決策官員對通膨居高愈來愈沒耐心。

法國外貿銀行美國利率策略主管布瑞格斯表示，投資人擔心華許「口頭上對通膨強硬，但實際上並未落實」。PGIM首席美國經濟學者索金表示，「華許記者會的最大失敗，是他並未解釋這次為何並未升息」；其他經濟學者也表示，華許的說法似乎是「我們讓市場來為我們工作，但對市場而言，這並不是一項夠好的答覆」。

市場人士擔憂Fed會再度誤認為通膨居高只是「過渡性」現象，認為殖利率上升顯示Fed信譽正在流失，未來Fed必須更偏向鷹派。這也使華許在未來幾個月將面臨重大挑戰。