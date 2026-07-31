兩大CSP財報開牌 市場反應不同調／Meta財報揭露 現金流減九成

Meta執行長祖克伯29日於財報會議高喊「燒錢買算力不是賭博，而是必要」，但該公司上季獲利、本季展望都不如華爾街預期，尤其上季自由現金流量銳減九成，再次引發投資人對AI投資回報的疑慮，公司股價美股30日早盤一度重挫近10%。

Meta於截至6月底的第2季營收608億美元，高於市場預估約602億美元；每股盈餘6.18美元，低於去年同期的7.14美元，也遜於分析師預估的7.22美元。淨利由去年同期的183.4億美元降至158.5億美元。

AI支出對現金流的壓力，是Meta財報會議最大焦點。公司揭露，上季自由現金流由去年同期的85.5億美元驟降至7.84億美元，為2022年第3季以來最低。

Meta預估，本季營收將介於610億美元至640億美元，中間值625億美元，低於分析師預估的約632億美元。公司並上修今年資本支出預測區間的下限，區間由原先的1,250億美元至1,450億美元，調整為1,300億美元至1,450億美元。

Meta統計，旗下臉書、Instagram及WhatsApp等應用程式的每日活躍用戶數合計36億，略低於華爾街預估的36.1億。

不過，Meta正考慮把多餘算力出租給第三方。祖克柏透露，已收到許多租用算力的提議，溢價幅度相當可觀。祖克柏強調，Meta將採取雙軌AI策略，同步發展前沿模型，以及可大規模服務消費者的高效小型模型。