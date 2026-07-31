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兩大CSP財報開牌 市場反應不同調／微軟雲端業務績效 贏得掌聲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
微軟執行長納德拉。美聯社
微軟執行長納德拉。美聯社

微軟於美股29日盤後舉行財報會議，持續唱旺AI發展，並繳出上季雲端事業創四年來最大增幅，且成長速度仍在加快的成績單，成為目前已公布上季財報與展望的主要雲端大咖當中，唯一拿出實績讓市場埋單「AI投資會逐步變現」的廠商。

微軟展現AI和運算服務正逐步打入客戶市場之餘，也表示資本支出會有所節制，成功安撫市場，激勵美股30日早盤股價大漲逾15%。

微軟統計，到6月止的會計年度第4季，營收成長18%至900億美元，淨利增加31%至358億美元，均超越市場預期。

其中，上季Azure雲端營收成長43%，創2022年初以來最大增幅，也優於分析師預估的40%。

微軟執行長納德拉表示，截至6月止的2026全年度Azure雲端營收首度突破1,000億美元。

這項揭露格外引人注目，因為微軟過去通常不單獨公布這項事業的營收，使外界難以將其和亞馬遜網路服務（AWS）及 Google Cloud拿來比較。

微軟財務長胡德（Amy Hood）表示，預期本季雲端事業成長將進一步加速至約45%。她在分析師電話會議上說：「需求仍超過可用供給。」

她也表明，微軟今年在新增資本支出方面會有所節制。

微軟 財報 績效

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