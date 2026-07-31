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Fed主席華許釋矛盾訊息 升高風險

經濟日報／ 編譯任中原陳苓／綜合外電

分析師形容這次聯準會（Fed）會議決策，顯現出「鷹踞式（hawkish hold）」姿態。主席華許放鷹聲，卻未見鷹撲。專家警告，央行對利率展望釋出矛盾訊息，可能擾亂股債市，提高市場波動風險

Fed會議決定利率維持在3.5%-3.75%，但12名官員中有三人投下反對票，外界解讀為鷹踞式決策。華許說，通膨重回2%仍是他的主要目標，但市場憂慮華許對此是否有明確一致藍圖，加劇外界對政策不確定性擔憂。

分析師說，「鷹踞」通常不利股債市，這表示借貸利率維持高檔時間可能比投資人預期得更久。有些人也擔心，Fed延後行動，最終恐得更激烈緊縮。

天利投資公司（Columbia Threadneedle）的艾侯賽尼指出，Fed不升息，若讓股市好轉，往往為時短暫，會在外界發現將有更多通膨時遭到抵消。這會侵蝕報酬，尤其當前估值並不便宜。

不只如此，升息預期也會抑制風險情緒，讓安全資產相較股票更有吸引力，像貨幣市場基金、短天期公債等。對債市來說，目前按兵不動，但未來可能升息，會讓殖利率出現上行壓力，尤其對Fed政策較敏感的美國2年期公債等；公債殖利率與價格呈反向走勢。

華許 風險 Fed

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