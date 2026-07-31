Fed不升息遭批「用沉默回應不確定性」 美30年債殖利率衝19年高點

聯準會（Fed）主席華許雖然口頭強硬表態將抑制通膨，但不急於用利率來達成目標，遭批是「用沉默回應不確定性」。美國30年期公債殖利率一度大漲14個基點至5.23%，2007年以來最高。債市傳遞的訊息再清楚不過：對華許能否控制頑固通膨的信心動搖，要對抗通膨光說狠話還不夠。

華許在記者會上強調，對抗通膨「不會動搖」，但也表示，6至7月間債券殖利率上升，已產生部分緊縮效果。市場解讀為，聯準會暫時讓金融市場代為收緊貨幣環境。

各大分析師看Fed決議

華許在會後記者會未暗示9月是否行動，也未透露8月傑克森洞全球央行年會將討論什麼，令市場困惑。

短、長天期美債走勢明顯分歧。由於交易員降低立即升息的押注，對政策敏感的2年期美債殖利率下跌6個基點至4.23%；10年期殖利率上漲5個基點至4.66%，30年期殖利率更大幅攀升。2年期與30年期殖利率差擴大幅度，至少1990年代中期以來聯準會決策日最大之一。

Brandywine Global Investment Management投資組合經理麥金泰爾（Jack McIntyre）表示，他不記得曾有記者如此直接表明困惑並要求聯準會說清楚。他指出，長天期債市並不相信華許對抗通膨的說法。

Highline Asset Management固定收益董事總經理艾門斯（Ben Emons）表示，殖利率曲線急劇陡化，顯示華許政策策略缺乏公信力；若通膨再升溫，市場可能認定聯準會再度落後情勢。

摩根大通首席美國經濟學家費羅利說，華許再次未能具體說明，如何實現強硬宣示抗通膨的決心，這將讓聯準會其餘決策官員更迫切採取行動，以履行其使命。

聯準會控制通膨能力遭質疑，促使一部分全球債券投資人減持美國公債，轉進澳洲、歐洲和亞洲諸國債券，連中國大陸政府公債也被視為防禦型資產。