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愛迪達世足燒錢 傷獲利

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

愛迪達花大錢在世足賽行銷，導致上季獲利不如市場預期，30日盤中股價跌幅創下歷來最大。

這家德國運動品牌30日表示，截至6月底止的三個月內，營業利益達到5.74億歐元（6.57億美元），低於分析師平均預期的6.16億歐元，主要是受到以世足賽行銷為主的2.12億歐元額外支出拖累；上季經匯率調整後營收則增長至67.4億歐元，高於市場預期的66.3億歐元。

愛迪達30日在法蘭克福股價一度大跌18%，創下歷來最大盤中跌幅，並使今年來股價轉為大跌約10%。

Jefferies分析師表示，獲利未達預期，反映出成本大幅增長，吞噬了銷售強勁帶來的利益，並導致「利潤槓桿不足，令人失望」。

愛迪達執行長古爾登（Bjorn Gulden）大力押注在今夏世足賽，不僅比對手Nike和Puma提早數月推出球衣和其他相關商品，並找來奧斯卡入圍男星提摩西．夏勒梅拍攝品牌宣傳片。該公司也在世足決賽會場隔壁的紐澤西美國夢購物中心，開設一家美國獨有的足球旗艦店。

愛迪達比四年前上次世足賽多售出四倍的球衣和一倍的足球，創造出約15億歐元的相關銷售，高於該公司預期。這使其微幅調高今年營收預期，經匯率調整後的營收成長率如今預期將介在9%至10%，高於先前預期的高個位數。

愛迪達 世足賽 匯率

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