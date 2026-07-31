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豐田汽車上半年產銷下滑 兩年來首見

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

全球最大汽車製造商豐田汽車30日公布最新銷售數據，受中東地緣政治動盪與中國大陸市場銷售低迷的雙重打擊，上半年全球產量與銷量雙雙下滑，為兩年來首見，顯示北美與日本市場需求強勁，但仍不足以抵銷中國市場的跌幅。

豐田與Lexus品牌今年1至6月全球銷量年減2.9%，至略高於500萬輛，主要是中國銷量大減17.1%拖累；全球產量也年減1.2%至不到490萬輛。

單看6月，豐田與Lexus全球銷量微增0.1%至86萬8,454輛，產量成長2.9%至87萬9,321輛。不過，若納入子公司大發汽車，整個集團6月全球銷量年減1.1%至92萬6,688輛，連續第五個月下滑。產量則增加2.2%至98萬4,408輛。

北美市場的油電混合車等車款需求維持強勁，日本銷售也有所成長，但中國市場面臨比亞迪等電動車業者激烈競爭，豐田與Lexus的6月銷量年減27%，中東銷量也減少24%。

美國、沙烏地阿拉伯與伊朗之間的衝突已延續數月，推升油價與原物料成本，並干擾供應鏈和運輸路線。

豐田 中東 中國市場

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