SpaceX打造去中化供應鏈 要求不得聘用大陸員工、禁用陸企設備

日媒引述多位消息人士說法報導，馬斯克執掌的SpaceX正採取積極措施，建立雙供應鏈，一條在中國大陸供應當地需求，另一條在大陸以外服務其他市場，確保中國大陸不會對該公司營運或供應鏈產生影響，以保障對美國國安至關重要的技術。

知情人士透露，SpaceX除了派遣團隊審查現有及潛在供應商，也對遍布全球的供應鏈夥伴下達兩項要求：一是不得在為SpaceX生產產品的設施中指派或聘用中國大陸籍員工；二是不得使用陸企生產的系統或設備。

一名業界高層指出，「SpaceX的重點之一，是看工廠是否有任何來自大陸的經理、員工或主管，就算工廠地理位置不在中國也一樣，並要求將這些人員調離所有供應他們的設施與專案」，若不照做，SpaceX表示將不再下單。

日經指出，SpaceX原本就不向大陸供應商或設於當地的工廠採購任何關鍵零組件，即使這些工廠並非陸資所有。

另一位SpaceX供應商的主管表示：「我們的設備完全沒有使用中國公司供應的零組件或零件。我們派遣去支援（SpaceX）的技術人員及工程師也都必須不是中國籍的。若做不到，我們產品線便無法通過認證。」

多位業界管理人士描述，SpaceX是如何鉅細靡遺地審查供應商，包括查看工廠設施的監控系統與網路設備。即便工廠設在大陸境外，任何來自海康威視、聯洲國際或其他中國公司的設備也必須更換。SpaceX也正著手打造所謂的NCNT（非中國、非台灣）供應鏈，以降低台海局勢緊張時造成供應中斷的風險。

SpaceX是許多美國太空任務的重要合作夥伴，包括美國太空總署（NASA）的阿提米絲計畫，因此旗下產品對國安來說是具戰略重要性。

SpaceX排除大陸人員與供應商的措施，比惠普、戴爾等公司更積極。日經也曾披露，特斯拉也正採取建立雙供應鏈的類似戰略。