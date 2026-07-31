高通雙空罩頂 財測不太妙

受累於智慧手機市場疲弱，高通（Qualcomm）本季業績展望不如預期，而安謀（Arm）財報與財測雖然優於預期，但手機相關的權利金成長放緩。

高通29日盤後發布新聞稿說，本季經調整後每股盈餘預估在2.05至2.25美元之間，低於分析師估計的2.36美元。營收預估為97億至105億美元，符合外界預期100億美元。

晶片通膨導致輸入成本提高，高通執行長艾蒙說，正採取具體步驟提高毛利，包括旗下晶片9月1日起全面漲價。該公司晶片目前多銷給智慧手機製造商。

高通上季經調整後每股盈餘為2.21美元，營收下滑4%至約99.5億美元，大致符合市場預期。

該公司原本承諾，進軍資料中心市場將有助降低對手機的依賴，並帶來數十億美元營收。但這項轉型仍需要時間。如今預估採用Android作業系統的手機營收，本年度將下滑約20%，將使公司每股獲利減少逾1.50美元。另外，蘋果業務的流失速度快於預期。蘋果正逐步減少使用高通晶片，轉向自家晶片。

較正面的消息是，高通表示，中國大陸手機製造商手機營收「已在第3季度觸底，並將在第4季度恢復按季兩位數成長」。

另一方面，安謀受惠於AI熱潮，使用安謀架構的資料中心中央處理器（CPU）需求大增，財測超越市場預期。該公司預估本季營收約為13.8億美元，調整後每股盈餘為0.47美元。

手機相關權利金仍是安謀的主要收入來源。該公司依採用旗下技術的設備出貨量收取權利金。由於記憶體晶片價格大漲，手機製造商削減產量，安謀預估本季權利金收入僅成長約10%至15%，低於先前預估的約20%。

安謀強調，資料中心晶片的擴張，抵銷手機市場放緩。執行長哈斯（Rene Haas）表示，資料中心產品權利金較去年同期增加逾一倍，新晶片需求也高於預期。

安謀3月宣布打破過去只授權技術的營運模式，要自行銷售晶片，包括用於AI資料中心的CPU。產品公布時已有約10億美元訂單。哈斯說，該公司有信心取得足夠產能，讓出貨規模超越10億美元。而目前洽談中的訂單總額已突破20億美元。

安謀本季財報表現擊敗預期，營收12.9億美元，權利金收入7.15億美元；授權收入則為5.74億美元，調整後每股盈餘0.45美元。