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美短中天期公債 誘人

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
美國聯準會（Fed）維持利率不變，符合市場預期。法人指出，較高利率環境將維持更長時間，目前殖利率水準已很有吸引力。路透
美國聯準會（Fed）維持利率不變，符合市場預期。法人指出，較高利率環境將維持更長時間，目前殖利率水準已很有吸引力。路透

美國聯準會（Fed）維持利率不變，符合市場預期。法人指出，較高利率環境將維持更長時間，目前殖利率水準已很有吸引力。主動選債有助於橫跨不同產業與地區，分散收益來源並降低波動風險。

貝萊德智庫主管波芬（Jean Boivin）指出，Fed維持利率不變，幾乎未提供前瞻指引，而是強調後續決策將取決於陸續公布的經濟數據與金融情勢。

此外，本次會議有三名決策委員投下反對票，反映Fed內部對政策路徑仍存在分歧。

波芬表示，美國公債殖利率曲線明顯趨陡，顯示投資人仍憂心通貨膨脹僵固，並預期利率波動將進一步升高。

貝萊德重申偏好美國公債的短天期與中天期，而非長天期公債。

品浩（PIMCO）非傳統策略投資長施耐德（Marc Seidner）及PIMCO新興市場投資組合管理主管達旺（Pramol Dhawan）指出，在華許領導下，Fed似乎準備讓市場更多依靠自身運作，減少明確指引與隱性支撐。

這可能提高市場波動、資產表現分化與雙向風險，但這些正是主動式投資經理人尋求超額報酬的重要條件。

PIMCO的基準預期是，隨著價格壓力逐步緩解，Fed今年年底前將維持政策利率不變。

最近的通膨數據也支持這項看法。重要的是，以目前殖利率水準而言，債券不需要依賴激進降息周期，也有機會創造具吸引力的報酬。

看好債券，不等於看空股票。施耐德及達旺表示，股票估值仍處於歷史高檔，這也是不少PIMCO客戶的疑慮。

不過，股票估值偏高已持續一段時間，投資人不需要看空股票，也能找到配置債券的充分理由。

施耐德及達旺指出，隨著其他資產類別的分散效果變得更加有限，債券的相對吸引力也日益提升。

在股市中，S&P 500指數前十大個股約占指數 37%，投資風險集中於少數大型企業。

相較之下，高品質的固定收益配置可以橫跨不同的產業以及地區，取得利率、信用利差與貨幣等多元曝險，形成更實質的多元分散。

公債 Fed 殖利率

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