債市跌給Fed主席華許看！ 但經濟學家：維持利率不變是正確決定

美國聯準會（Fed）29日決議維持利率不變，但Fed主席華許未能在記者會上闡明這次不升息的理由，被視為一大敗筆，導致美國債市和股市俱挫。但多位經濟學者仍認為，Fed這次按兵不動是正確選擇。

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗之前就預料，負責Fed利率決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）29日會後仍將按兵不動，且在政策聲明中表示會密切觀察通膨展望。

伊爾艾朗觀點

伊爾艾朗指出，這麼做可在兩種風險之中取得平衡：一方面避免時機未到就升息，導致經濟矯枉過正甚至形成新的弱點，同時也可避免引發較難控制的次階效應，致使通膨預期脫錨。

他表示，這種平衡也必須考量其他因素，包括供應面現實轉變、巨大的結構性資本需求，以及地緣政治影響（例如油價上漲），儘管調整利率並不能對症下藥。

結果就是，Fed利率政策的最終「落點區」可能有如移動的標靶，需要持開放心態並靈活應變。

布魯克斯觀點

布魯金斯研究所高級研究員、曾任國際金融協會（IIF）首席經濟學家的布魯克斯30日表示，Fed按兵不動是正確決定，而非被市場牽著鼻子走。截至上周五，期貨市場預估FOMC這次升息機率達40%，本周三預期升息機率仍有25%。

布魯克斯說，這種預期簡直「瘋狂」，因為6月核心消費者物價指數（CPI）比預期和緩，在通膨仍屬良性的情況下，若是Fed驟然升息，將導致市場抓狂，以為這將是一連串升息的開端，市場價格也將反映此預期，最終逼得Fed除了提高利率外別無選擇。華許決定不踩這個地雷，理所當然。

此外，布魯克斯指出，就基本面而論，此刻Fed也沒道理升息。通膨尚未形成普遍的現象，意見調查呈現的通膨預期以及平衡通膨率仍然持穩。更重要的是，在面對油價震撼的此時，想藉由升息壓低通膨的論據薄弱，因為顯示通膨率與失業率關係的菲利浦曲線（Phillips Curve）仍十分扁平。

薩姆觀點

曾任職於Fed的經濟學家暨衰退指標「薩姆規則」發明人薩姆也表示，Fed本月不升息最強的論點，就是6月通膨數據比預期柔和，而且改善的不只是能源價格數據，非居住類核心服務價格尤其疲弱。所以，現在按兵不動，暫且觀望並蒐集更多有關通膨的資訊，是可辯護的決定，在通膨壓力多半受供應震撼驅動時尤然。

那麼，何時Fed才該升息？過去五年多來，美國通膨率一直高於2%目標，加上中東戰爭衍生的供應震撼，以及川普2.0關稅的影響，Fed不可能永遠按兵不動。華許雖信誓旦旦要把通膨率壓回2%目標，卻對如何達此目標支吾其辭。

債市報以噓聲

從市場角度來看，經濟學家指出，華許記者會發言有三點令投資人不安。一，他表示正觀察「廣泛的」通膨指標，不只是倚賴Fed偏好的個人消費支出物價指數（PCE）；二，他提議可能運用升息以外的其他工具來抗通膨；三，他還表示市場已代替Fed做了一些緊縮任務。其中又以第三項尤其引人側目。

花旗美國首席經濟學家賀倫霍斯特說：「華許似乎是在表示，Fed或許不必提高利率，因為緊縮任務已由市場代勞了。」

Highline資產管理公司固定收益主管艾蒙斯說：「故作鷹派姿態，卻又不付諸行動，是要市場自己作判斷，並讓市場代替Fed收緊（金融情勢）的省事途徑。然而，一旦通膨加速，市場斷定Fed再度慢半拍，後果可能是適得其反。」