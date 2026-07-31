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三星：記憶體晶片缺到2028

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者李孟珊／綜合報導

受惠AI需求熱絡，三星電子昨（30）日公布晶片事業上季獲利暴增至新高水準，預期明年晶片短缺狀況持續惡化，並延續到2028年。三星也透露，已與五大全球資料中心業者簽屬長期供應協議，也正與其他五家公司接近敲定協議。

三星持續唱多記憶體後市，但相關利多仍無助提振近來被韓股波動嚇懷的投資人信心，使得三星昨天股價終場跌逾1.5%，並拖累台灣記憶體族群同步走弱，南亞科終場重挫超過7%、收328元，下跌25.5元；旺宏再吞跌停、收91.8元，下跌10.2元；華邦跌8.8%、收118.5元、下跌11.5元。

三星公布，第2季淨利年比狂增近13倍到71.62兆韓元（496億美元），營業利益暴增1,814%至89.5兆韓元，營收年增130%至171.5兆韓元，全都是新高紀錄。

晶片 記憶體 南亞科

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