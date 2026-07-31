聽新聞
0:00 / 0:00

三星消費電子驚爆虧損 業界：科技通膨巨獸吞噬獲利勢不可擋

經濟日報／ 編譯陳苓簡國帆、科技組／綜合報導
南韓科技巨頭三星電子昨（30）日公布上季獲利暴增，但99%都是晶片部門貢獻。 法新社
南韓科技巨頭三星電子昨（30）日公布上季獲利暴增，但99%都是晶片部門貢獻。 法新社

南韓科技巨頭三星電子昨（30）日公布上季獲利暴增，但99%都是晶片部門貢獻，反映記憶體缺貨漲價和主要零件價格大漲帶來的正面效益，惟晶片漲價導致終端產品成本大增，智慧手機為主的消費電子裝置部門竟首度虧損，預期下半年整體消費市場需求將更疲軟。

業界人士指出，三星為全球智慧手機龍頭，「連一哥都虧錢，反映這波科技通膨帶來的衝擊比想像中來得大」，即便不少消費性電子產品業者陸續漲價因應晶片成本上升，但看來科技通膨巨獸吞噬掉的獲利更為可觀。

三星消費電子裝置部門首見虧損
三星消費電子裝置部門首見虧損

三星消費電子裝置部門，包含智慧手機和家電，上季虧損8,000億韓元（約5.44億美元），為成立來首見。

三星智慧手機Galaxy 26系列與A系列銷售暢旺，帶動消費裝置部門營收上揚，產品暢銷卻出現虧損，主要是記憶體等價格暴衝，推升成本，但消費市況疲弱，難以把提高的成本都轉嫁給消費者。另外，新產品的行銷與分銷費用，也增加負擔。

該公司預期，成本提高與原料支出壓力的情況可能持續，下半年整體消費者市場需求將更疲軟，即便當前商業環境「異常具挑戰性」，預估全年的行動裝置銷量與平均售價都將提高。

晶圓代工部分，三星說，已從主要客戶獲得2奈米專案，啟動這些合約的專案設計階段，預期今年的2奈米專案數量將比去年增加一倍多，下半年將增產第二代2奈米製程的產能，目標是穩定良率，並改善整體製造生產能力，目標是晶圓代工事業下半年營收成長「二位數」百分比，因美國和中國大陸客戶對各製程節點的需求全面提高。

為及時回應日增的客戶需求，三星電子表示，泰勒市晶圓一廠正如期準備今年開始營運，之後將分階段擴大2奈米製程產能，泰勒市晶圓二廠今年底開始動工，目標是2030年前量產。

此外，隨著客戶詢問1.4奈米製程的興趣提高，三星也正評估再蓋一座晶圓廠，具體投資計畫將根據客戶訂單和諮詢結果，分階段敲定，但未揭露具體的投資規模、工廠落腳地點以及興建時程。

三星電子說，政把現有的成熟製程轉向高獲利的製程，同時也將擴大8奈米與17奈米影像感測器及嵌入式非揮發性記憶體（eNVM）產能，也聚焦於取得未來技術的產能，包括矽電容和矽光子。

三星 消費 三星電子

延伸閱讀

整理包／三星估晶片缺到2028年…晶圓代工近期轉盈 消費電子有壓

AI 半導體扛下99%獲利 三星 HBM4第3季銷售拚增逾三倍

三星公布完整財報：半導體獲利暴增逾250倍、HBM4E送樣

三星摺疊新機Fold8系列漲價3000-8000元不等 8月14日在台上市

相關新聞

Fed鷹踞式決策惹議…三官員喊升息 利率卻不動

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）29日決定將聯邦資金利率目標區間維持在3.5%-3.75%，但有三位決策官員主張應升息1碼。觀察家形容這次為「鷹踞式（hawkish hold）」決策，意即內部鷹派聲浪升高，但未升息。金融市場質疑主席華許抗通膨決心，帶動長期公債殖利率大幅上揚。

南韓救股市擬祭禁空令 個股槓桿ETF新規定今上路

南韓主管機關29日晚間召開緊急會議，決定限制個人投資單一個股槓桿型指數股票型基金（ETF）的金額，並提高這類ETF的交易成本。去年才解除的放空禁令，也可能重出江湖。韓國交易所（KRX）已評估暫時禁止賣空交易的技術可行性及系統準備時間，同時還檢視了縮小現行30%漲跌停板幅度的可操作性。

Fed不升息遭批「用沉默回應不確定性」 美30年債殖利率衝19年高點

聯準會（Fed）主席華許雖然口頭強硬表態將抑制通膨，但不急於用利率來達成目標，遭批是「用沉默回應不確定性」。美國30年期公債殖利率一度大漲14個基點至5.23%，2007年以來最高。債市傳遞的訊息再清楚不過：對華許能否控制頑固通膨的信心動搖，要對抗通膨光說狠話還不夠。

Fed主席華許釋矛盾訊息 升高風險

分析師形容這次聯準會（Fed）會議決策，顯現出「鷹踞式（hawkish hold）」姿態。主席華許放鷹聲，卻未見鷹撲。專家警告，央行對利率展望釋出矛盾訊息，可能擾亂股債市，提高市場波動風險。

兩大CSP財報開牌 市場反應不同調／微軟雲端業務績效 贏得掌聲

微軟於美股29日盤後舉行財報會議，持續唱旺AI發展，並繳出上季雲端事業創四年來最大增幅，且成長速度仍在加快的成績單，成為目前已公布上季財報與展望的主要雲端大咖當中，唯一拿出實績讓市場埋單「AI投資會逐步變現」的廠商。

兩大CSP財報開牌 市場反應不同調／Meta財報揭露 現金流減九成

Meta執行長祖克伯29日於財報會議高喊「燒錢買算力不是賭博，而是必要」，但該公司上季獲利、本季展望都不如華爾街預期，尤其上季自由現金流量銳減九成，再次引發投資人對AI投資回報的疑慮，公司股價美股30日早盤一度重挫近10%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。