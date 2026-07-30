法國Q2經濟成長0.2% 熱浪頻頻為全年展望添壓力

法國今年第2季經濟出現0.2%微幅成長，優於前一季表現，但近月接連熱浪帶來的後續效應仍有待觀察；專家示警，熱浪將對經濟成長預估帶來下行風險。

法國國家統計及經濟研究局（INSEE）今天公布的初步數據顯示，即便面臨中東局勢動盪及熱浪衝擊，法國今年第2季經濟成長率仍有0.2%，主要得益於出口增加及家庭消費小幅回升。法國今年第1季經濟略為萎縮0.1%。

在國際情勢高度不確定的背景下，法國4到6月經濟呈些微增長，不如INSEE先前預估的0.3%，但符合法國中央銀行的預期。

法國今年熱浪來得特別頻繁和猛烈，5、6、7月各有一波。熱浪期間，火車等部分大眾運輸工具取消班次，觀光設施提早關閉，商店和餐廳客流量下滑，學校停課，工地停工，農作物生長和收穫節奏被打亂，乳牛與蛋雞產量減少，影響層面廣泛。

史丹佛大學經濟系助理教授比拉爾（Adrien Bilal）接受迴聲報（Les Echos）訪問時說，每次熱浪都可能使經濟成長減少0.05到0.2個百分點，其中還存在許多不確定性，但法國今年的熱浪在很多方面與2003年的指標性熱浪相似。

根據INSEE估算，2003年8月熱浪對法國全年經濟造成約0.3個百分點的損失。

比拉爾指出，今年熱浪持續時間很長，而高溫延續愈久，效應會不斷累積，導致更嚴重的經濟損失。

INSEE景氣綜合分析部門主管柏托里（ClémentBortoli）也坦言：「熱浪顯然會對我們今年的經濟成長預估帶來下行風險。」

考量到今年第1季經濟表現不理想、第2季又受中東戰爭影響，法國政府本月初將今年預估經濟成長率從0.9%下調至0.7%。