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會再出手？日圓突急升3% 市場猜測日當局恐干預匯市

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
在日本銀行（央行）31日宣布利率政策前夕，日圓兌美元匯率在紐約30日早盤突然走強，引發市場猜測日本當局可能再次出手干預匯市，以支撐日圓。聯合報系資料照
在日本銀行（央行）31日宣布利率政策前夕，日圓兌美元匯率在紐約30日早盤突然走強，引發市場猜測日本當局可能再次出手干預匯市，以支撐日圓。聯合報系資料照

在日本銀行（央行）31日宣布利率政策前夕，日圓美元匯率在紐約30日早盤突然走強，引發市場猜測日本當局可能再次出手干預匯市，以支撐日圓。

根據彭博資訊報價，日圓升幅不斷擴大，一度上漲3.32%，至1美元兌157.98日圓，升幅至少是2024年8月以來最大。當時日本當局便是進場干預。

日圓在23日盤中一度貶值到163.99日圓，並已在此40年低點附近徘徊一段時間，日本當局隨時可能出手干預的臆測從未斷過。

路透報導，目前尚不清楚是什麼因素推動了此次市場波動，也不清楚日本當局是否介入了市場。分析師稱這一走勢帶有日本當局為支撐疲軟的日圓而進行干預的明顯特徵。

隨著日圓貶值加劇了能源進口價格飆升對生活成本的影響，日本當局數月來一直警告將採取行動，市場對此保持高度警惕。

BBVA十國集團（G10）外匯策略主管科博·加西亞表示，日圓匯率的急升強烈暗示了官方干預，日圓兌美元已跌破161關口，看來東京當局利用了美國經濟數據疲軟所產生的看跌勢頭，拋售美元。DXY美元指數至30日早盤已連跌三天，且一度跌破100點大關。

日圓 匯率 美元

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