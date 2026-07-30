快訊

美股早盤／低接買盤湧現！指數齊揚 微軟噴高15%、台積ADR勁升

短線賣壓沉重！台勝科、大量等4檔明起進「二次處置」 52檔列注意股

泰山出售全家股權爆內線 時任董座詹景超、董事劉偉龍移送北檢

聽新聞
0:00 / 0:00

美股早盤／低接買盤湧現！指數齊揚 微軟噴高15%、台積ADR勁升

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美股7月30日早盤四大指數齊揚。路透
美股7月30日早盤四大指數齊揚。路透

低接買盤出籠，帶動晶片股反彈，加上新公布的經濟數據顯示，經濟狀況仍佳，美股7月30日早盤四大指數齊揚。

道瓊工業指數早盤上漲0.6%，標普500指數漲1%，那斯達克指數漲2%。費城半導體指數漲6%。

台積電ADR大漲6%、輝達攀升1%。

微軟爆衝15%，該公司29日盤後公布財報顯示，雲端業務的成長速度寫四年之最。但Meta重挫8%，主因該公司本季的營收預估令人失望。

高通走低5%。該公司財測不及預期，指出零組件短缺、成本上揚，傷害主要市場。

雖然美國第2季國內生產毛額（GDP）初估值為成長1.5%，遜於外界預期，但消費開支提高、企業投資仍維持穩健。另外，聯準會（Fed）偏好的通膨指標–個人消費支出（PCE），則出現新冠疫情以來首見的月減。

儘管如此，美債幾乎紋風不動，30年期公債殖利率徘徊在2007年來新高。

投資人聚焦30日盤後公布的蘋果與亞馬遜財報，來尋找科技七雄未來前景的線索。市場憂慮科技七雄對AI的龐大投資，是否會有成效，讓這七家公司今年表現遜於大盤。

瑞銀分析師表示，仍對AI成長抱持建設性看法，但投資人應該擴大布局至防衛性科技股，來應對部位集中的風險。

美股

延伸閱讀

美股早盤／油價跳升、靜候Fed決策 四大指數盡墨

美Q2 GDP不如預期…但Fed偏好通膨指標降溫 美股期指攀高

華許抗通膨決心遭質疑…長債殖利率急升 道瓊跌逾千點、費半再摔5.3%

AI投資隱憂衝擊亞股 聯準會按兵不動增利率不確定性

相關新聞

美股早盤／低接買盤湧現！指數齊揚 微軟噴高15%、台積ADR勁升

低接買盤出籠，帶動晶片股反彈，加上新公布的經濟數據顯示，經濟狀況仍佳，美股7月30日早盤四大指數齊揚。

日圓急升 引發干預猜測

日圓兌美元匯率在紐約30日早盤突然走強，引發市場猜測日本當局可能再次出手干預匯市，以支撐日圓。

美Q2 GDP不如預期…但Fed偏好通膨指標降溫 美股期指攀高

美國上季經濟成長不如預期，顯示伊朗戰爭打打停停之下，美國經濟略微轉疲。但聯準會（Fed）偏好的通膨指標–個人消費支出（PCE），出現新冠疫情以來首見的月減，帶動美股期指走高。

美國原油庫存告急 專家警告：已降到「危險的低水準」

美國原油庫存量上周大幅減少720萬桶，戰略石油庫存量也減少380萬桶，主因煉油業趁汽油、柴油及飛機燃料急漲，大量提取庫存提煉油品。市場專家警告，庫存已降到「危險的低水準」。

基準利率不動美債殖利率飆高 通膨難解拖累美股道瓊大跌1152點

美股道瓊工業指數今天在聯準會決定基準利率不變後逆勢走低，終場下跌1152點，創去年宣布關稅後最大跌點。美國通膨陰影不散，...

大谷翔平代言效益高！精工表拚轉型奢侈品牌 股票價值追上LVMH

日本精工表（Seiko）力拼轉型為奢侈品牌，定位高價市場的表款繳出亮麗銷售成績，推升公司股價三年內大漲近五倍，截至28日收盤的股價淨值比來到3.46。這個水準已與全球奢侈品龍頭路易威登集團（LVMH）的3.4相當，正在追趕歷峰集團（Richemont）的5.11。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。