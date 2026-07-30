美股早盤／低接買盤湧現！指數齊揚 微軟噴高15%、台積ADR勁升

低接買盤出籠，帶動晶片股反彈，加上新公布的經濟數據顯示，經濟狀況仍佳，美股7月30日早盤四大指數齊揚。

道瓊工業指數早盤上漲0.6%，標普500指數漲1%，那斯達克指數漲2%。費城半導體指數漲6%。

台積電ADR大漲6%、輝達攀升1%。

微軟爆衝15%，該公司29日盤後公布財報顯示，雲端業務的成長速度寫四年之最。但Meta重挫8%，主因該公司本季的營收預估令人失望。

高通走低5%。該公司財測不及預期，指出零組件短缺、成本上揚，傷害主要市場。

雖然美國第2季國內生產毛額（GDP）初估值為成長1.5%，遜於外界預期，但消費開支提高、企業投資仍維持穩健。另外，聯準會（Fed）偏好的通膨指標–個人消費支出（PCE），則出現新冠疫情以來首見的月減。

儘管如此，美債幾乎紋風不動，30年期公債殖利率徘徊在2007年來新高。

投資人聚焦30日盤後公布的蘋果與亞馬遜財報，來尋找科技七雄未來前景的線索。市場憂慮科技七雄對AI的龐大投資，是否會有成效，讓這七家公司今年表現遜於大盤。

瑞銀分析師表示，仍對AI成長抱持建設性看法，但投資人應該擴大布局至防衛性科技股，來應對部位集中的風險。