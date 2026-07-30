英國央行按兵不動 基準利率維持3.75%

英國央行英格蘭銀行（Bank of England）今天維持基準利率3.75%不變，但提出警告，美國與伊朗的戰事推高能源價格，未來通膨率可能還會攀升。

會議紀要顯示，英格蘭銀行貨幣政策委員會（Monetary Policy Committee）以6票贊成按兵不動、3票認為應該升息的結果，決定維持利率3.75%不變。

英格蘭銀行總裁貝里（Andrew Bailey）表示：「全球環境看起來更加不確定，也更易推高通膨，而國內形勢總體上在通膨前景方面更為良性，因此維持利率不變是合適的。」

貝里還指出：「通膨下滑速度超出我們預期，但中東地區衝突持續造成能源價格走高且劇烈波動，這會導致今年稍晚通膨再次攀升。」

美國與伊朗先前曾短暫停火，讓國際油價一度回落，英國6月通膨年增率則降至2.6%，但中東地區7月出現新一輪軍事衝突推升油價，因此這次可能僅是暫時性的通膨率下滑。