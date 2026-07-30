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大谷翔平代言效益高！精工表拚轉型奢侈品牌 股票價值追上LVMH

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
日本精工表（Seiko）致力打造自己成為奢侈品牌，隨著廣告代言人大谷翔平帶動高價表款銷售，公司股票價值現已經追上法國的路易威登集團（LVMH）。路透
日本精工表（Seiko）致力打造自己成為奢侈品牌，隨著廣告代言人大谷翔平帶動高價表款銷售，公司股票價值現已經追上法國的路易威登集團（LVMH）。路透

日本精工表（Seiko）力拼轉型為奢侈品牌，定位高價市場的表款繳出亮麗銷售成績，推升公司股價三年內大漲近五倍，截至28日收盤的股價淨值比來到3.46。這個水準已與全球奢侈品龍頭路易威登集團（LVMH）的3.4相當，正在追趕歷峰集團（Richemont）的5.11。

精工表旗下的運動取向品牌Prospex，今年4月推出以棒球明星大谷翔平做為靈感的限量運動型機械表，儘管每只售價近30萬日圓（約6萬台幣），3,400只很快就賣光。定位高端市場的旗艦品牌Grand Seiko與大谷翔平簽下廣告代言合約，計劃在截至明年3月的本會計年度裡，要將廣告活動由日本國內推向海外。

精工表財務長米山拓表示，要藉大谷效應更加擴大精工的品牌價值。精工上個會計年度在廣告促銷方面投入258億日圓，本年度相關預算計劃再增加約10%，達到公司2002年改為控股公司架構以來的最高水準。

由於高價表在海內外市場都熱賣，精工已經三度上修全年獲利預測。

大谷翔平 日本

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