大谷翔平代言效益高！精工表拚轉型奢侈品牌 股票價值追上LVMH

日本精工表（Seiko）力拼轉型為奢侈品牌，定位高價市場的表款繳出亮麗銷售成績，推升公司股價三年內大漲近五倍，截至28日收盤的股價淨值比來到3.46。這個水準已與全球奢侈品龍頭路易威登集團（LVMH）的3.4相當，正在追趕歷峰集團（Richemont）的5.11。

精工表旗下的運動取向品牌Prospex，今年4月推出以棒球明星大谷翔平做為靈感的限量運動型機械表，儘管每只售價近30萬日圓（約6萬台幣），3,400只很快就賣光。定位高端市場的旗艦品牌Grand Seiko與大谷翔平簽下廣告代言合約，計劃在截至明年3月的本會計年度裡，要將廣告活動由日本國內推向海外。

精工表財務長米山拓表示，要藉大谷效應更加擴大精工的品牌價值。精工上個會計年度在廣告促銷方面投入258億日圓，本年度相關預算計劃再增加約10%，達到公司2002年改為控股公司架構以來的最高水準。

由於高價表在海內外市場都熱賣，精工已經三度上修全年獲利預測。