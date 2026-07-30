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避風港受考驗？蘋果財報公布在即 影響資金是否回流AI概念股

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
蘋果即將公布財報，將考驗其AI避風港地位。美聯社
蘋果即將公布財報，將考驗其AI避風港地位。美聯社

隨華爾街突然對高額的人工智慧（AI）支出敬謝不敏，蘋果公司成為今年表現亮眼的科技股，但這家iPhone製造商即將在30日盤後發布財報，其AI避風港地位可能面臨考驗。

彭博資訊報導，蘋果7月迄今股價漲17%，有望邁向四年來最佳單月漲幅，今年以來累計跳漲24%，在美股科技七雄之中居首。該公司也奪回全球市值最高企業，近兩日市值數度突破5兆美元大關，與輝達成為唯二跨越這個里程碑的企業。

隨市場對AI軍備競賽心懷疑慮，曾因在AI領域落後而在去年此刻招致批評的蘋果，如今反獲投資人青睞。Synovus信託公司資深投資組合經理人摩根說：「由於投資人目前最關注記憶體，在類股輪動中，（蘋果）這番優異表現超出所有人預期。」「蘋果的強勢程度有些令人摸不著頭緒。」

相較於其他科技股，蘋果近期的表現尤其引人注目。那斯達克100指數7月已下跌10%，可能創下2022年9月以來最差單月表現。該指數與蘋果本月的表現差距，也寫下20多年來最大。

Andersen資本管理投資長安德森（Peter Andersen）表示，「感覺投資人是因為開始對其他科技股失去興趣，才被迫轉進蘋果」，「蘋果股價上漲，顯然並不是因為自身基本面改善」。

市場預估，蘋果截至6月30日止的年度第3季，淨利將成長18%，營收增加16%。不過，今年底這兩項成長率預料將降至個位數。蘋果的營業利益率正在縮減，預料到2026年底甚至可能轉為負值。

營益率問題格外受到關注，是因為蘋果近期股價上漲，已使其估值變得愈來愈昂貴。蘋果的本益比相當於未來12個月預估獲利的35倍，寫2008年1月以來最高，不僅遠高於長期平均，也較那斯達克100指數存在明顯溢價。

安德森表示：「蘋果若要維持目前估值，所有事情都必須完全符合預期。財報電話會議只要出現任何差池，都可能使股價下跌。」

不過，摩根表示，相較於蘋果財報本身，蘋果股價面臨的最大風險，可能仍是資金撤離AI概念股的輪動行情能否持續。一旦市場信心改善、AI類股重新獲得青睞，蘋果股價幾乎肯定會承受壓力。

財報 概念股 蘋果

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