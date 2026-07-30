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美Q2 GDP不如預期…但Fed偏好通膨指標降溫 美股期指攀高
美國上季經濟成長不如預期，顯示伊朗戰爭打打停停之下，美國經濟略微轉疲。但聯準會（Fed）偏好的通膨指標–個人消費支出（PCE），出現新冠疫情以來首見的月減，帶動美股期指走高。
美國商務部30日公布，第2季國內生產毛額（GDP）初估值為成長1.5%，不只低於第1季的上揚2.1%，也遜於經濟學家預期的2%。
當局表示，成長趨緩主要是政府減少開支、企業削減投資與出口，但消費者支出升溫，略為抵銷此一趨勢。
6月整體PCE平減指數月減0.1%，符合外界預期，且為2020年首次出現月減，主要是當時伊朗戰事停火，促使能源價格降低，但6月PCE年增幅仍達3.7%，顯示與去年同期相比，成長幅度仍遠高於聯準會（Fed）的2%目標。
核心PCE平減指數月增0.1%、年增3.3%。市場預估為月增0.2%、年增3.3%。
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