美國原油庫存告急 專家警告：已降到「危險的低水準」

美國原油庫存量上周大幅減少720萬桶，戰略石油庫存量也減少380萬桶，主因煉油業趁汽油、柴油及飛機燃料急漲，大量提取庫存提煉油品。市場專家警告，庫存已降到「危險的低水準」。

美國能源資訊局（EIA）數據顯示，煉油業開工率達到97%，中西部一些煉油廠更達100%；由於亞洲及歐洲急需油品，促使業者擴大油品出口。但分析家警告，原油與汽油庫存下降的速度超出預期，將侵蝕美國對其他國家供給油品能力。

從4月初以來美國民用及戰略石油庫存量已減少近20%，雖有助於抑制國際油價漲勢，但庫存逐漸耗盡，且減少的速度難以持久。

政府戰略庫存降到3.077億桶，是40多來最低；估計最低可操作庫存量為1.8-2億桶，若低於此一水準可能傷害庫存設施並干擾油管運作。

分析家強調，若庫存降到可操作數量的下限，將為油價大幅上漲鋪路。

彭博策略師雷諾斯也認為，原油價格仍有續漲空間。5月中油價快速回檔，不只由於美國伊朗重新談判，也是因全球釋出戰備和商業儲油。如今美伊衝突再起，可能在原油庫存枯竭之際，引發新的供給衝擊，將對全球經濟造成更大衝擊。

雷諾斯說，美國原油總量跌至1984年來新低，外界憂慮美國難靠庫存滿足外界需求。這種情況下，布蘭特油價或許會重新測試4月底觸及的高點。