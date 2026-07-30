聽新聞
0:00 / 0:00
美國原油庫存告急 專家警告：已降到「危險的低水準」
美國原油庫存量上周大幅減少720萬桶，戰略石油庫存量也減少380萬桶，主因煉油業趁汽油、柴油及飛機燃料急漲，大量提取庫存提煉油品。市場專家警告，庫存已降到「危險的低水準」。
美國能源資訊局（EIA）數據顯示，煉油業開工率達到97%，中西部一些煉油廠更達100%；由於亞洲及歐洲急需油品，促使業者擴大油品出口。但分析家警告，原油與汽油庫存下降的速度超出預期，將侵蝕美國對其他國家供給油品能力。
從4月初以來美國民用及戰略石油庫存量已減少近20%，雖有助於抑制國際油價漲勢，但庫存逐漸耗盡，且減少的速度難以持久。
政府戰略庫存降到3.077億桶，是40多來最低；估計最低可操作庫存量為1.8-2億桶，若低於此一水準可能傷害庫存設施並干擾油管運作。
分析家強調，若庫存降到可操作數量的下限，將為油價大幅上漲鋪路。
彭博策略師雷諾斯也認為，原油價格仍有續漲空間。5月中油價快速回檔，不只由於美國伊朗重新談判，也是因全球釋出戰備和商業儲油。如今美伊衝突再起，可能在原油庫存枯竭之際，引發新的供給衝擊，將對全球經濟造成更大衝擊。
雷諾斯說，美國原油總量跌至1984年來新低，外界憂慮美國難靠庫存滿足外界需求。這種情況下，布蘭特油價或許會重新測試4月底觸及的高點。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。