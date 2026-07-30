歐元區Q2經濟成長超預期 受惠AI投資和消費信心改善

最新數據顯示，歐元區上季經濟成長率優於市場預期，受惠人工智慧（AI）投資大增、政府支出充裕以及消費者信心改善等因素，抵銷能源成本高漲和中東戰事造成的影響。

歐盟統計局（Eurostat）今天公布，歐元區第2季經濟較前一季擴張0.4%，高於路透社訪調分析師預估的0.2%增幅，歐元區主要成員國表現優於預期。

歐元區上季經濟年比成長1%，優於市場預估的0.5%增幅。

外界原先預期，歐洲歷經1年動盪後將於今年第2季開始復甦。然而，能源成本高漲大幅削弱這股動能，多數預測機構預估今年歐元區經濟成長率將低於1%。

歐元區上季擴張步調優於預期，但整體仍疲弱，與美國持續熱絡的情況形成鮮明對比。美國今年經濟成長率估超過2%，受民間部門大規模投資AI帶動。

不過，歐元區仍有一些亮點，包括6月失業率維持在6.3%不變，未進一步惡化；歐洲企業持續加碼投資AI，家庭消費維持穩定、克服悲觀市場預期，德國政府逐步推動允諾已久的國防與基礎建設支出。

綜觀歐元區國家，西班牙與荷蘭上季經濟各成長0.7%和0.4%，皆優於預期，德國、法國及義大利上季經濟均擴張0.2%。

德國商業銀行（Commerzbank）首席經濟學家克萊默（Jorg Kramer）表示：「然而，近來中東戰事升溫恐使美國與伊朗延後達成旨在結束戰爭的最終協議，可能不利下半年經濟復甦。」

報導也說，隨著通膨持續侵蝕民眾實際收入和歐洲中央銀行（ECB）升息對消費者構成壓力，家庭信心可能轉弱。