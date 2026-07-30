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歐盟啟動AI超級工廠計畫 投資規模上看1.12兆

中央社／ 布魯塞爾30日專電
歐盟執委會主席范德賴恩。 路透社
歐盟執委會主席范德賴恩。 路透社

歐盟今天正式宣布啟動在全歐洲建立7座AI超級工廠的計畫，用以訓練先進的人工智慧模型，加速歐洲科技主權的同時，實現成為「AI大陸」的目標。這項計畫動用公共資金加上民間投資，整體規模預計上看300億歐元（約新台幣1.12兆元）。

歐盟執委會今天舉行新聞簡報會議並發布啟動人工智慧（AI）超級工廠的計畫。這項計畫最早於2024年12月公布，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von derLeyen）在2025年2月的全球AI高峰會發表演說時，進一步說明這項計畫。

根據歐盟執委會發布的新聞稿，這項計畫的招標程序已經正式啟動。這項計畫由產業主導，並獲得歐盟與各國高達100億歐元的資金支持，預計將在整個歐盟區帶動至少200億歐元的私人投資。整體投資規模上看300億歐元。

這項計畫將擴展歐洲的AI算力，並為不同規模的企業、產業界、學術界及政府機關提供基礎設施，用於訓練、推理及微調先進的AI模型。

同時，全新打造的AI超級工廠將結合先進的AI處理器、軟體與雲端技術、高速網路以及資料中心，與歐洲現有的19座AI工廠攜手，鞏固歐洲的科技領導地位，確保韌性與戰略自主。

歐盟執委會強調，這項計畫將確保歐洲能在符合歐盟規範與價值觀的前提下，在自身的基礎設施上開發先進AI。在AI超級工廠中所開發的AI技術，將遵循歐盟在資料保護、安全、防護及倫理方面的標準。

歐盟 范德賴恩

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