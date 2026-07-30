美利率不變…分析師：Fed華許部分談話 其實「鴿」聲響亮

美國聯準會（Fed）周三（29日）決定維持利率不變，專家說，聯準會主席華許以為自己把握了不提供指引的原則，但他在決策記者會的一些談話，卻明顯是鴿派。

彭博意見評論專欄作家歐瑟士（John Authers）撰發評論指出，華許可能以為他刻意不置可否回答提問的記者會，没有什麼會影響市場的重要內容，然而市場卻回給他一條一年來最陡峭的殖利率曲線，外加股市大跌。

歐瑟士引用美國銀行（BofA）美國經濟研究主管Aditya Bhave的話，提到華許的一些說法，真的是「擺明了的鴿派」。

例如，評估通膨，除了個人消費支出（PCE）指數之外，華許也對其他參考指標開了大門。再者，他也說，對抗通膨除了升息之外，可以有別的工具。接著他又暗示，市場已經做了一部分Fed的緊縮工作。

債市隨著華許記者會的進行，2年期美債殖利率下跌，代表市場解讀華許是個鴿派。而30年期美債殖利率上揚，觸及2007年以來最高，則是顯示交易員認為，Fed周三這樣的立場與決策將被證明是錯誤的；長期而言，通膨會更高，迫使Fed需要進行更多升息。

股市一開始高興躲過升息，隨後回歸通膨、AI疑慮等經濟情況的現實，轉為下跌。

歐瑟士認為，以華許在上次6月利率會議後透露的鷹派立場，這次會議如果升息，是符合市場的利率走勢的，畢竟，「如果你真是一隻鷹，就需要在某個時間點，亮出你的利爪，撲向目標」。結果，Fed決定按兵不動，而華許在記者會沒有解釋分歧意見，否決升息的理由，也不見重申自己的鷹派立場，甚至露出鴿派姿態。

市場因此感到困感，以奇特的波動回應。

歐瑟士說，周三的情況就像在廣告「聯準會指引的好處」。華許貫徹理念，不給指引、沒有點狀圖、沒有預測，甚至連官方聲明也幾乎跟前次會議一樣。結果是市場大亂。歐瑟士TS Lombard 全球宏觀策略主管Dario Perkins也評論指出，想讓貨幣政策沒有亮點、不要成為頭版新聞的嘗試，「完全達到反效果」。