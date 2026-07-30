韓股連3日收跌累計下挫17% 亞股多收黑

儘管首爾股市今天早盤走高，但科技股再度遭到拋售，拖累南韓綜合股價指數連續第3天下挫，跌幅累計達17%。亞洲其他股市表現同樣疲弱，且中東情勢再度引發市場憂慮，也推升油價進一步上揚。

法新社報導，南韓綜合股價指數（KOSPI）今天早盤一度勁揚5%，然而隨著投資人持續停損出場，這波反彈很快就熄火。

由於市場開始質疑人工智慧（AI）投資熱潮是否過熱，權值股晶片商SK海力士（SK Hynix）與三星電子（Samsung Electronics）前兩天股價重挫。KOSPI及這兩家科技巨擘的股價上月才剛創歷史新高。

AI產業過去兩年湧入大量資金，但投資人何時或甚至是否能回收報酬仍存在不確定性，這類疑慮過去一年來持續困擾全球市場，但於最近幾週達到高峰。

KOSPI今天收低逾1%，根據韓聯社，3天來已累計下挫17%。SK海力士重挫逾5%，自本月27日收盤以來的累計跌幅約達25%；三星電子今天同樣微幅收黑。

儘管南韓政府近日承諾推出管控措施，約束散戶參與槓桿型指數股票型基金（ETF），例如限制個人投資金額，仍無法阻止拋售潮。

上海、雪梨、新加坡、台北、威靈頓與馬尼拉股市同樣收跌；東京、香港及雅加達股市則收高。