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南韓7月出口額估年增59% 晶片熱潮支撐動能不減

中央社／ 首爾30日綜合外電報導
分析師表示，全球AI投資浪潮推升南韓科技巨擘三星電子和SK海力士記憶體晶片價格上漲，助南韓出口額持續攀高。 路透社
分析師表示，全球AI投資浪潮推升南韓科技巨擘三星電子和SK海力士記憶體晶片價格上漲，助南韓出口額持續攀高。 路透社

路透社訪調15名經濟學家預測的中位數顯示，受惠人工智慧（AI）晶片需求激增，南韓7月出口額預估較去年同期大增59%，有望延續前一個月強勁走勢。

據報導，南韓6月出口額年比攀升70.7%，寫下1978年來單月最高年增幅。最新預估數據相較下雖稍低，仍將是2025年6月開始本輪週期以來單月第二高。

分析師表示，全球AI投資浪潮推升南韓科技巨擘三星電子（Samsung Electronics）和SK海力士（SKHynix）記憶體晶片價格上漲，助南韓出口額持續攀高。

新韓證券（Shinhan Securities）經濟學家河健亨（音譯）指出：「出口額增幅很大一部分反映半導體價格續漲趨勢，不過晶片出貨量增幅相對平緩。」

資料顯示，南韓7月前20天出口額較去年同期成長52.3%，半導體出貨量暴增180.6%。

iM證券經濟學家朴相鉉（音譯）認為，「基於半導體市場持續蓬勃發展，基礎出口動能不大可能發生太大變化」，他補充說，7月出口額預估增幅放緩，部分歸因於7月工作天數較去年少。

SK海力士昨天公布第2季獲利創新高，但未達市場預估值，拖累股價續挫。三星電子今天表示，上季半導體部門營業利益較去年同期激增逾250倍，估今年AI晶片需求將保持強勁，供給仍吃緊。

晶片 南韓

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