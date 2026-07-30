南韓7月出口額估年增59% 晶片熱潮支撐動能不減

聯準會（Fed）主席華許29日主持上任以來第二場記者會，本應激不起任何市場漣漪，畢竟利率維持不變、會後聲明措詞幾乎未更動，也未公布新的「點狀圖」和經濟預測，華許又避談未來意向。然而，美債殖利率竟飆上19年高峰，美股尾盤在失望性賣壓急湧下由紅翻黑。到底怎麼回事？

2026-07-30 17:52