快訊

中和「公公殺媳婦」死者渣男夫可領補償金180萬？法務部說話了

川普「眾神之鎚」要讓習近平戰時失明？美軍海上首測新電戰系統結果曝光

公公殘殺中和媳婦 傳敏感部位消失還毀容？死者家屬發聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

整理包／三星估晶片缺到2028年…晶圓代工近期轉盈 消費電子有壓

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
三星電子預期，明年記憶體晶片供應短缺將更加惡化，並且延續到2028年。法新社
三星電子預期，明年記憶體晶片供應短缺將更加惡化，並且延續到2028年。法新社

三星電子29日表示，由於人工智慧（AI）半導體需求強勁，預期明年記憶體晶片供應短缺將更加惡化，並且延續到2028年，但消費電子裝置市場下半年將更疲軟。

三星電子上季營業利益89.49兆韓元（619.8億美元），營收年增130%，171.5兆韓元，預估下半年整體獲利將成長。

其中，聚焦於晶片的裝置解決方案（DS）部門營業利益年比成長88.8%到89.2兆韓元，營收暴增357%至127.5兆韓元，都優於預期，但涵蓋智慧手機、電視及家電的裝置體驗（DX）部門首度陷入營業損失，因零組件成本對獲利造成壓力。

上季資本支出為16.8兆韓元（116.6億美元），其中15.4兆韓元投入半導體部門，晶圓代工事業的資本支出也季增。

透露晶片市場展望

三星電子表示，各市場的伺服器固態硬碟需求都在激增，包括AI伺服器、通用運算伺服器、以及鍵值（key-value）和僅快取（cache-only）儲存伺服器，NAND事業正轉型為聚焦伺服器固態硬碟的高附加價值事業，預期今年伺服器固態硬碟（SSD）占NAND快閃記憶體營收的比率將超過60%，比去年陡增超過20個百分點。

三星電子預期，在AI基建投資與代理AI採用的帶動下，下半年晶片需求將維持強勁，記憶體事業的需求將主要為伺服器，而伺服器DRAM、企業級固態硬碟（eSSD）和高頻寬記憶體（HBM）的需求成長預估將加速。

這些情況將讓記憶體市場依然供應不足，即便行動和PC的需求局部減緩。三星電子說，儘管努力增產，預期記憶體供應限制仍將維持。記憶體事業執行副總裁金在俊表示，2027年的記憶體供需缺口將「大幅擴大」，主要由AI半導體訂單帶動。

三星電子說，在至少2028年前，都不太可能逐步擴增供應，因為訂單已滿，HBM4等產品的需求日益提高，預期明年的記憶體供應短缺將加劇，且延續到2028年，暗示將是該公司未來18個月產品售價的利多。

長期供應協議

三星電子表示，幾乎所有客戶都正尋求多年的記憶體供應協議，鎖住記憶體晶片，有助於確保更可預測的銷售流，而NAND事業已與客戶取得多年供應合約。

三星電子也說，超大型雲端客戶為了獲得長期記憶體供應，正與三星分享伺服器投資計畫，三星電子正在協商合約條件，並留意中長期的未來風險，優先考量「願意」接受對彼此有約束力的合約條件、並能保證承諾需求的客戶，考慮配置約60%-70%的生產產能到長期供貨合約之下。

晶圓代工事業進展

三星電子的晶圓代工事業的產能利用率正在提高，獲得的2奈米製程訂單也在增加，預期晶圓代工事業近期將轉盈，但「以晶片業接單生產的本質而言，很難指出確切時間點」。

三星電子下半年將增產第二代2奈米製程的產能，目標是穩定良率，並改善整體製造生產能力，目標是晶圓代工事業下半年營收成長「二位數」百分比，因美國和中國大陸客戶對各製程節點的需求全面提高。

三星電子也說，已從主要客戶獲得2奈米專案，已啟動這些合約的專案設計階段，也正在和高通等主要客戶討論其他不同專案，預期今年的2奈米專案數量將比去年增加一倍多。

三星電子說，目前擴張先進節點產能的步調，跟不上客戶愈來愈高的需求，為了滿足先進節點的需求，將擴大美國泰勒市晶圓廠的產能，並把現有的成熟製程轉向高獲利的製程，同時也將擴大8奈米與17奈米影像感測器及嵌入式非揮發性記憶體（eNVM）產能，也聚焦於取得未來技術的產能，包括矽電容和矽光子

為及時回應日增的客戶需求，三星電子表示，泰勒市晶圓一廠正如期準備今年開始營運，之後將分階段擴大2奈米製程產能，泰勒市晶圓二廠今年底開始動工，目標是2030年前量產。

此外，隨著客戶詢問1.4奈米製程的興趣提高，三星電子也正評估再蓋一座晶圓廠，具體投資計畫將根據客戶訂單和諮詢結果，分階段敲定，但未揭露具體的投資規模、工廠落腳地以及興建時程。

消費電子市場有壓

三星電子預期，成本提高與原料支出壓力的情況可能持續。行動體驗部門副總裁艾若喬（Daniel Araujo）指出，AI伺服器的龐大需求正帶動記憶體短缺，影響行動事業的零組件成本，預期投入成本增加的情況將持續。

三星電子預期，下半年整體消費者市場需求將更疲軟，但即便當前商業環境「異常具挑戰性」，仍預估全年的行動裝置銷量與平均售價都將提高。

針對消費者事業群的AI策略，艾若喬表示，三星電子正在開發「AI作業系統」，以AI為作業系統運作的核心，並與Google合作邁向代理AI。

晶片 三星 晶圓代工 南韓

延伸閱讀

三星公布完整財報：半導體獲利暴增逾250倍、HBM4E送樣

SK海力士又引爆AI疑慮…調高資本支出約50%加劇投資人不安情緒

三星法說利多爆發！009829重倉韓股半導體雙雄 10元輕鬆入手AI算力心臟

三星攜手博通簽署超過2000億美元合作 以「記憶體＋晶圓代工」雙刀流直攻台積電AI霸權

相關新聞

整理包／三星估晶片缺到2028年…晶圓代工近期轉盈 消費電子有壓

三星電子29日表示，由於人工智慧（AI）半導體需求強勁，預期明年記憶體晶片供應短缺將更加惡化，並且延續到2028年，但消費電子裝置市場下半年將更疲軟。

基準利率不動美債殖利率飆高 通膨難解拖累美股道瓊大跌1152點

美股道瓊工業指數今天在聯準會決定基準利率不變後逆勢走低，終場下跌1152點，創去年宣布關稅後最大跌點。美國通膨陰影不散，...

擔心Fed駕馭不了通膨 全球債券投資人減持美債、錢進這些市場

聯準會（Fed）控制通膨能力遭質疑，促使一部分全球債券投資人減持美國公債，轉進澳洲、歐洲和亞洲諸國債券，連中國大陸政府公債也被視為防禦型資產。

日企財報亮眼率日經指數收漲 SK海力士拖累韓股收低

半導體測試設備商愛德萬測試（Advantest）、日本電氣公司（NEC）及日立製作所等日企公布亮眼財報、股價翻揚，率日經...

避險基金加碼做空美關鍵礦產股！川普政府砸重金仍難抬動陸供應鏈

避險基金近期加碼做空美國關鍵礦物業者，認為川普政府即使投入數十億美元大力支持，短期內仍難打破中國對全球稀土及關鍵礦產供應鏈的控制。標普全球市場情報數據顯示，US Antimony Corporation（USAC）、American Resources Corporation（ARC），以及美國最大稀土礦商MP Materials等公司今年來的空頭部位明顯增加。

AI巨頭蓋資料中心 砸數億元招手上萬名電工、木工

紐約時報29日報導，人工智慧(AI)公司正在招募成千上萬名電工與木工，AI發展的未來取決於能夠承擔粗重體力活的技術行家。新一代的電工是AI公司關注焦點，紛紛投資數億手筆確保有足夠的電工人手來建造數據中心並維持營運。谷歌(Google)便推出一項規模5000萬的計畫，打算未來三年在指定地點將學徒制招收人數從每年1萬9500人提高到3萬人。全球資產管理公司貝萊德(BlackRock)則耗資1億元，為位於德州的數據中心擴大培訓管道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。