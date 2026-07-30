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日企財報亮眼率日經指數收漲 SK海力士拖累韓股收低
半導體測試設備商愛德萬測試（Advantest）、日本電氣公司（NEC）及日立製作所等日企公布亮眼財報、股價翻揚，率日經指數今天收高；韓國晶片業者SK海力士拖累韓股收低。
彭博（Bloomberg News）報導，韓國晶片大廠SK海力士（SK Hynix）今天收盤大跌5.64%，拖累韓國綜合股價指數（KOSPI）下挫。
同時，美國央行聯邦準備理事會（Fed）在最新決策會議決定維持基準利率不變，對日本銀行股漲勢構成壓力，東證股價指數今天收跌。
日股基準日經指數上漲433.24點0.71%，收報61867.43點。
東證股價指數小跌21.53點或0.54%，收在3952.50點。
韓國KOSPI指數下挫69.68點或1.23%，收在5593.56點，連續第3天收黑，但跌勢已較前2日收斂。
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