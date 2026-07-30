日企財報亮眼率日經指數收漲 SK海力士拖累韓股收低

紐約時報29日報導，人工智慧(AI)公司正在招募成千上萬名電工與木工，AI發展的未來取決於能夠承擔粗重體力活的技術行家。新一代的電工是AI公司關注焦點，紛紛投資數億手筆確保有足夠的電工人手來建造數據中心並維持營運。谷歌(Google)便推出一項規模5000萬的計畫，打算未來三年在指定地點將學徒制招收人數從每年1萬9500人提高到3萬人。全球資產管理公司貝萊德(BlackRock)則耗資1億元，為位於德州的數據中心擴大培訓管道。

2026-07-30 14:30