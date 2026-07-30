曼德海峽也收過路費？葉門青年運動否認：只針對沙國船隻

路透29日引述區域消息人士報導，葉門青年運動正研究向通過曼德海峽的商船收費。不過，青年運動兩名資深官員分別接受卡達與日本媒體採訪時否認，強調封鎖和攻擊目標僅限沙烏地阿拉伯船隻，內部也未討論徵收通行費。

青年運動20日宣布對沙國實施海上封鎖，把伊朗戰爭的攻擊範圍從波斯灣擴大至紅海南部。與伊朗結盟的青年運動表示，這項行動是針對美國及其盟友。

消息人士告訴路透，青年運動正在研究向大部分通過曼德海峽的船舶收費，但尚未決定何時實施。兩名聽取德黑蘭簡報的區域官員表示，青年運動官員7月赴伊朗出席前最高領袖哈米尼葬禮時，曾與伊朗官員討論收費，希望使國際航道收費成為常態，並加大對美國的壓力。

消息人士還說，中國船隻可能免繳費用，青年運動也支持這項安排。中國是沙國石油的全球最大買家，據報曾直接與青年運動談判，確保中國油輪安全通過紅海南部。

曼德海峽連接紅海南部與亞丁灣。國際承認的葉門政府候任外交部長祖巴（Afrah al-Zouba）表示，青年運動將試圖掌控紅海，若成功便可能向船隻收費。

兩名西方外交官表示，波斯灣國家和歐洲國家將強烈反對收費，但目前國際海軍力量已不堪負荷，難以充分保護商船，各國在政治上也缺乏改變現況的意願。

不過，青年運動資深官員阿塞德（Hazam al-Assad）接受卡達《新阿拉伯人報》（Al-Araby Al-Jadeed）採訪時否認路透報導。他表示，青年運動無意在曼德海峽收取通行費，在紅海的行動「僅限於封鎖沙烏地阿拉伯航運」。

另一名資深官員布海提29日接受共同社電話採訪時也說，青年運動只會攻擊沙國船隻，不會針對包括日本在內的其他國家船隻。即使日本油輪或駛往日本的非沙國油輪載運沙國原油，也不會成為攻擊目標。

布海提表示，青年運動「無意阻礙航行自由」，內部也未討論徵收通行費。不過，船隻通過曼德海峽前仍須取得青年運動許可，該組織會先與船方聯絡，再決定是否放行。