快訊

政院拍板修法 遺贈稅增「大老婆條款」防堵拋棄繼承漏洞

熊本強震後假求救瘋傳！「我被活埋」地址竟不存在 仍吸30萬瀏覽

聽新聞
0:00 / 0:00

曼德海峽也收過路費？葉門青年運動否認：只針對沙國船隻

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
葉門國際承認政府海軍一艘艦艇27日在紅海哈尼什島附近航道巡邏。法新社
葉門國際承認政府海軍一艘艦艇27日在紅海哈尼什島附近航道巡邏。法新社

路透29日引述區域消息人士報導，葉門青年運動正研究向通過曼德海峽的商船收費。不過，青年運動兩名資深官員分別接受卡達與日本媒體採訪時否認，強調封鎖和攻擊目標僅限沙烏地阿拉伯船隻，內部也未討論徵收通行費。

青年運動20日宣布對沙國實施海上封鎖，把伊朗戰爭的攻擊範圍從波斯灣擴大至紅海南部。與伊朗結盟的青年運動表示，這項行動是針對美國及其盟友。

消息人士告訴路透，青年運動正在研究向大部分通過曼德海峽的船舶收費，但尚未決定何時實施。兩名聽取德黑蘭簡報的區域官員表示，青年運動官員7月赴伊朗出席前最高領袖哈米尼葬禮時，曾與伊朗官員討論收費，希望使國際航道收費成為常態，並加大對美國的壓力。

消息人士還說，中國船隻可能免繳費用，青年運動也支持這項安排。中國是沙國石油的全球最大買家，據報曾直接與青年運動談判，確保中國油輪安全通過紅海南部。

曼德海峽連接紅海南部與亞丁灣。國際承認的葉門政府候任外交部長祖巴（Afrah al-Zouba）表示，青年運動將試圖掌控紅海，若成功便可能向船隻收費。

兩名西方外交官表示，波斯灣國家和歐洲國家將強烈反對收費，但目前國際海軍力量已不堪負荷，難以充分保護商船，各國在政治上也缺乏改變現況的意願。

不過，青年運動資深官員阿塞德（Hazam al-Assad）接受卡達《新阿拉伯人報》（Al-Araby Al-Jadeed）採訪時否認路透報導。他表示，青年運動無意在曼德海峽收取通行費，在紅海的行動「僅限於封鎖沙烏地阿拉伯航運」。

另一名資深官員布海提29日接受共同社電話採訪時也說，青年運動只會攻擊沙國船隻，不會針對包括日本在內的其他國家船隻。即使日本油輪或駛往日本的非沙國油輪載運沙國原油，也不會成為攻擊目標。

布海提表示，青年運動「無意阻礙航行自由」，內部也未討論徵收通行費。不過，船隻通過曼德海峽前仍須取得青年運動許可，該組織會先與船方聯絡，再決定是否放行。

葉門 沙烏地阿拉伯

延伸閱讀

走後門？中接觸葉門叛軍 保油輪通行紅海南部海域

葉門官員：叛軍獲伊朗指導 計劃對紅海通行船舶收費

油價漲逾3%：伊朗襲中東美軍、拒平分荷莫茲 沙國油輪遇襲

美伊戰火擴大到埃及？美商天然氣船遇襲爆炸 川普：輪到我們開轟

相關新聞

曼德海峽也收過路費？葉門青年運動否認：只針對沙國船隻

路透29日引述區域消息人士報導，葉門青年運動正研究向通過曼德海峽的商船收費。不過，青年運動兩名資深官員分別接受卡達與日本媒體採訪時否認，強調封鎖和攻擊目標僅限沙烏地阿拉伯船隻，內部也未討論徵收通行費。

基準利率不動美債殖利率飆高 通膨難解拖累美股道瓊大跌1152點

美股道瓊工業指數今天在聯準會決定基準利率不變後逆勢走低，終場下跌1152點，創去年宣布關稅後最大跌點。美國通膨陰影不散，...

避險基金加碼做空美關鍵礦產股！川普政府砸重金仍難抬動陸供應鏈

避險基金近期加碼做空美國關鍵礦物業者，認為川普政府即使投入數十億美元大力支持，短期內仍難打破中國對全球稀土及關鍵礦產供應鏈的控制。標普全球市場情報數據顯示，US Antimony Corporation（USAC）、American Resources Corporation（ARC），以及美國最大稀土礦商MP Materials等公司今年來的空頭部位明顯增加。

AI巨頭蓋資料中心 砸數億元招手上萬名電工、木工

紐約時報29日報導，人工智慧(AI)公司正在招募成千上萬名電工與木工，AI發展的未來取決於能夠承擔粗重體力活的技術行家。新一代的電工是AI公司關注焦點，紛紛投資數億手筆確保有足夠的電工人手來建造數據中心並維持營運。谷歌(Google)便推出一項規模5000萬的計畫，打算未來三年在指定地點將學徒制招收人數從每年1萬9500人提高到3萬人。全球資產管理公司貝萊德(BlackRock)則耗資1億元，為位於德州的數據中心擴大培訓管道。

求職者海量投AI履歷 雇主AI篩選…「末日循環」雙方都痛苦

財星雜誌(Fortune)報導，就業市場變得險峻之下，某些求職者花20元使用人工智慧(AI)工具大量寄出履歷表，企業老闆則被彷彿垃圾郵件數量般的求職履歷淹沒，招聘軟體平台Greenhouse執行長查特(Daniel Chait)說，這種「AI末日循環」(AI doom loop)的狀況讓某些雇主痛苦不已。

SpaceX IPO後 6國會議員或家屬買進惹議

根據最新披露的財產申報紀錄，科技富豪馬斯克(Elon Musk)創辦的太空探索科技公司(SpaceX)今年6月首次公開募股(IPO)之後，有六名國會議員或家屬買進股票，引發爭議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。