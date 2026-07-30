避險基金加碼做空美關鍵礦產股！川普政府砸重金仍難抬動陸供應鏈

避險基金近期加碼做空美國關鍵礦物業者，認為川普政府即使投入數十億美元大力支持，短期內仍難打破中國對全球稀土及關鍵礦產供應鏈的控制。標普全球市場情報數據顯示，US Antimony Corporation（USAC）、American Resources Corporation（ARC），以及美國最大稀土礦商MP Materials等公司今年來的空頭部位明顯增加。

美國政府去年透過入股、貸款、合約及最低價格保證扶植本土供應鏈，帶動相關個股飆升。散戶資金也大量湧入。MP Materials去年股價漲至逾3倍；USAC去年取得最高2.45億美元的五角大廈供應合約，股價也接近漲至3倍；USA Rare Earth則獲商務部16億美元有條件資金，交換約10%股權，過去一年股價勁揚逾17%。

不過，新礦場和加工設施可能需要10年以上才能完成，中國仍掌控全球大部分關鍵礦產的供應，並可透過增加供給、壓低價格打擊海外生產商。

放空機構Grizzly Research執行長Siegfried Eggert表示，部分股價因為「政治言論」炒高，缺乏足以支撐目前股價的經濟實力。

數據顯示，USAC股票出借占市值比，今年從23%升至42%，ARC從去年底的9%升至23%，MP Materials的借券比也持續攀升。

中國上月已將MP Materials和USA Rare Earth列入出口管制清單，回應美國把阿里巴巴等中國企業列入類似名單。USAC表示正積極調查放空者身分，ARC執行長則謝絕採訪。