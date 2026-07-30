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高通估Q4獲利不如預期 看好AI業務填補蘋果營收下滑

中央社／ 聖地牙哥29日綜合外電報導

晶片大廠高通（Qualcomm）預測第4季獲利將低於市場預期，表示來自蘋果（Apple）產品的營收降幅將比原先預估更大。不過，高通估計資料中心及其他非手機業務成長，足以在2027會計年度填補蘋果營收下滑。

消息公布後，高通股價今天盤後交易下跌逾4%，蘋果持平。

高通表示，供應限制將使其在下一代iPhone零組件的占有率遠低於先前預估的20%。

高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）接受路透社專訪時指出：「問題在於供應能力。」

他表示，整體供應鏈成本攀升，不只是記憶體晶片。高通計劃自9月1日起調漲產品價格，以恢復歷史水準的獲利率。

艾蒙指出：「我們只是把大幅增加的成本轉嫁出去。」他說，高通將必須與每位客戶協商價格，而成本與售價之間的短暫落差，將導致毛利率短期略為下滑。

展望2027會計年度，高通預估大部分晶片銷售將來自智慧型手機以外業務。

高通財務長帕爾基瓦拉（Akash Palkhiwala）在財報說明會上表示，2027會計年度非手機業務的成長，預計將足以取代2026會計年度所有來自蘋果的營收。

高通近年積極布局快速成長的AI資料中心市場，目標是在2027會計年度創造50億美元營收，並於2029年提高至150億美元。

艾蒙表示：「某種程度上，我們已經用資料中心業務取代了蘋果。」

他在法說會上指出，高通已開始為兩家超大規模客戶的客製化晶片合作案進行晶圓生產，相關營收將於12月當季開始入帳。

此外，高通已完成第一代高頻寬運算晶片的設計定案（Tape-out），這款晶片將運算與記憶體整合於單一封裝中，預計於2027年年中上市。

高通預估第4季經調整後每股獲利介於2.05美元至2.25美元，低於倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整分析師平均預估的2.36美元。

高通預估第4季營收介於97億至105億美元，市場原先預估為100.2億美元。晶片事業營收預估介於84億至90億美元，略高於分析師預估的84.9億美元。

艾蒙表示，雖然安卓（Android）手機銷售開始復甦，但手機製造商因成本上升而調高售價，促使消費者轉向高階手機中較低價位的機型，甚至選購舊款產品，兩種趨勢都對高通毛利率造成壓力。

高通第3季整體營收年減4%至99.5億美元，優於市場預估的96.7億美元；經調整後每股獲利2.21美元，略低於分析師預估的2.23美元。

高通 蘋果 營收

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