日經：SpaceX供應鏈去中 排除中國籍員工設備

日媒引述多位消息人士說法指出，美國火箭與衛星製造商太空探索科技公司（SpaceX）正採取積極措施，確保中國不會對公司營運或供應鏈產生影響，以保障對美國國安至關重要的技術生產。

這些消息來源向「日經亞洲」（Nikkei Asia）透露說，由馬斯克（Elon Musk）領導的SpaceX，除了派遣團隊審查現有及潛在供應商，也對遍布全球的供應鏈夥伴下達兩項要求：一是不得在為SpaceX生產產品的設施中指派或聘用中國籍員工；二是不得使用中企生產的系統或設備。

一位熟悉內情的業界高層指出：「SpaceX的重點之一，是看工廠是否有任何來自中國的經理、員工或主管，就算工廠地理位置不在中國也一樣，並要求將這些人員調離所有供應他們（SpaceX）的設施與專案。」這位高層說，若不照做，SpaceX表示將不再下單。

其實，日經亞洲指出，SpaceX原本就不向中國供應商或設於中國的工廠採購任何關鍵零組件，即使這些工廠並非中資所有。

另一位SpaceX供應商的主管表示：「我們的設備完全沒有使用中國公司供應的零組件或零件。我們派遣去支援（SpaceX）的技術人員及工程師也都必須不是中國籍的。如果做不到，我們的產品線便無法通過認證。」

多位業界管理人士向日經亞洲描述，SpaceX是如何鉅細靡遺地審查供應商，包括查看工廠設施的監控系統與網路設備。即便工廠設在中國境外，任何來自海康威視、聯洲國際或其他中國公司的設備也必須更換。

SpaceX也正著手打造所謂的NCNT（非中國、非台灣）供應鏈，以降低台海局勢緊張時造成供應中斷的風險。

SpaceX是許多美國太空任務的重要合作夥伴，包括美國國家航空暨太空總署（NASA）的阿提米絲（Artemis）計畫，因此旗下產品在國安層面來說是具有戰略重要性的。

SpaceX排除中國人員與供應商的措施，比惠普（HP）、戴爾（Dell）等消費性電子製造商更為積極。這些企業正建立雙供應鏈，一條在中國供應當地需求，另一條在中國以外服務其他市場。日經亞洲也曾率先披露，由馬斯克領導的汽車製造商特斯拉（Tesla）正採取類似雙供應鏈戰略。

SpaceX對多次置評的請求均未作回應。