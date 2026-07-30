索尼擬收購騰龍 相機鏡頭市場可能洗牌

日本相機鏡頭製造商騰龍（Tamron）今天表示，已收到索尼集團（SonyGroup）的收購提議，公司已成立委員會作評估。

這家光學元件製造商在聲明中指出，索尼的提議是一系列非約束性交易，目的是將騰龍轉為索尼的全資子公司。

騰龍今天在東京早盤出現大量買單，導致股票暫停交易。截至昨天收盤為止，騰龍市值為11億8000萬美元。索尼股價則下跌1.7%。

索尼發言人表示，這項收購提案預期能提升騰龍的企業價值，並有助於索尼影像事業的發展。

索尼是相機及影像感測器的製造商；而騰龍目前供應鏡頭給索尼、尼康（Nikon）及佳能（Canon）相機。

一旦索尼完成全面收購，是否會影響騰龍對其他品牌的鏡頭支援，是業界最關注的焦點。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）資料，索尼目前持有騰龍14.7%的股份，新加坡的投資避險基金Effissimo Capital為最大股東，持股17.4%。