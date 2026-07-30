快訊

神秘代碼861.57 5641揭開東野圭吾在台足跡

微軟Windows 11又偷裝APP！這次強硬安裝它 還會掃描人臉

打殘伊朗可省攔截彈藥？美軍中央司令提議「大舉出擊」連炸14天

聽新聞
0:00 / 0:00

日本2027年4月起食品消費稅首次降至1% 為期2年

中央社／ 東京30日綜合外電報導

日本首相高市早苗今天表示，自2027年4月起為期2年，首度將食品消費稅率降至1%，並同步向中低收入戶發放補助，以實現「實質零稅率」，同時指示黨內盡速整合意見。

日本放送協會（NHK）及日本共同社報導，高市早苗今天上午11時45分出席自民黨臨時主管會報，宣布自2027年4月起為期2年，食品消費稅率將由8%調降至1%。

此外，作為因應物價上漲的對策，將同步針對中低收入戶發放現金補助，以達成「實質零稅率」。

自民黨幹部透露，以上方針預計於8月上旬經內閣會議正式決定，並以在秋季臨時國會通過相關法案為目標。

這是日本1989年導入消費稅以來，首次調降消費稅稅率。

雖然此舉預料可望減輕食品價格上漲帶來的負擔，但另一方面，國家與地方合計在這2年間將損失約10兆日圓（約新台幣1.9兆元）的稅收，會導致社會保障財源出現巨大缺口。高市早苗並未明確提出替代財源，引發外界對財政惡化的疑慮升溫。

高市早苗在今年2月眾議院選舉期間，主張要將食品消費稅歸零。然而在跨黨派的社會保障國民會議認為若直接降至0%，收銀系統仍需花時間完成修改。

因此執政黨轉而採取調降至1%的減稅方針，配合減稅措施發放的補助，將以每年約6000億日圓（約新台幣1191億元）、相當於1%消費稅稅收的財源支應補助。

消費稅 日本 稅率

延伸閱讀

高市民調暴跌都怪高物價 市場預期日銀將提早升息

日本民調：日相高市早苗好感度跌破一半 執政後首見

熊本地震設立緊急災害應變本部 日相高市早苗：調動一切資源與地方合作

熊本強震成立非常災害對策本部 3600自衛隊員救災

相關新聞

基準利率不動美債殖利率飆高 通膨難解拖累美股道瓊大跌1152點

美股道瓊工業指數今天在聯準會決定基準利率不變後逆勢走低，終場下跌1152點，創去年宣布關稅後最大跌點。美國通膨陰影不散，...

三星電子財報報喜 激勵韓股Kospi指數盤中強彈逾5%

韓國晶片大廠三星電子公布財報指出，受惠人工智慧（AI）帶動記憶體晶片強勁需求，第2季獲利大幅飆升，激勵遭連續兩天重挫的韓...

星巴克轉型見效！同店銷售連4季成長、上調全年財測 股價勁揚近5%

星巴克（Starbucks）周三盤後公布優於預期的第3季財報，全球同店銷售連續第四季正成長，該公司並上調全年財測，顯示執行長尼柯爾（Brian Niccol）推動的轉型計畫逐步見效。股價在盤後交易上漲4.7%。

日本小黃運將變年輕！平均年收90萬元、叫車App助攻 新血搶入行

日本計程車司機高齡化問題長期備受關注，如今終於出現逆轉。隨著疫後搭車需求反彈、業者改善勞動條件，加上叫車App普及，愈來愈多年輕人投入。過去一年，日本計程車司機平均年齡下降3.4歲，其中大阪大降近5歲，東京也下降約4歲。

整理包／Fed按兵不動 市場如何解讀Fed利率決策？

美國聯準會（Fed）連續第五次會議維持利率不變，但有三名官員主張升息。主席華許未釋出明確政策方向，引發市場對通貨膨脹、Fed公信力以及政策失誤的疑慮。市場反應如下：

阿特曼：AI代理失控如科幻事件 真切感受到威脅

OpenAI模型入侵Hugging Face事件曝光後，OpenAI執行長阿特曼近日在podcast節目受訪表示，這起事...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。