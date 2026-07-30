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三星電子財報報喜 激勵韓股Kospi指數盤中強彈逾5%

中央社／ 香港30日綜合外電報導
韓國晶片大廠三星電子第2季獲利大幅飆升，激勵遭連續兩天重挫的韓股今天強勁反彈。路透
韓國晶片大廠三星電子第2季獲利大幅飆升，激勵遭連續兩天重挫的韓股今天強勁反彈。路透

韓國晶片大廠三星電子公布財報指出，受惠人工智慧（AI）帶動記憶體晶片強勁需求，第2季獲利大幅飆升，激勵遭連續兩天重挫的韓股今天強勁反彈。不過，亞洲股市整體走勢仍呈現漲跌互見。

法新社報導，韓國綜合股價指數（Kospi）自上月創下歷史新高後一路走跌，近期在三星電子（SamsungElectronics）與SK海力士（SK hynix）等晶片股遭到拋售下大幅回落，也影響全球科技股同步修正。市場開始質疑企業投入AI龐大資本支出，何時、甚至是否能帶來相應報酬。

三星電子公布第2季營利年增1813%，主要受惠AI帶動記憶體晶片需求持續強勁，市場信心獲得提振。韓聯社引述金融數據公司資料指出，三星電子財報符合市場預期。

三星電子股價今天大漲逾6%，收復部分失土，前兩個交易日股價累計重挫約16%；SK海力士今天持平，前兩個交易日累計跌幅近20%。

在三星電子帶動下，韓股Kospi指數上午盤一度勁揚逾5%。

另一方面，韓國政府宣布，將推出措施限制散戶參與槓桿型指數股票型基金（ETF），包括限制個人投資額度，以降低市場波動。

日股近期同樣受到科技股比重偏高影響而承受賣壓，盤中反彈逾1%；香港、台北及雅加達股市今天同步走高。

三星電子 三星 財報

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