韓國電信KT遭駭致未經用戶授權小額支付 遭罰12億元

韓國電信公司KT因小型基地台（Femtocell）遭非法駭入，導致約1萬6000名用戶個資外洩及遭未經授權的小額支付，今天KT確定被罰約540億韓元（約新台幣12億元），並因虛偽陳述等行為被告發。

根據韓聯社報導，韓國個人資訊保護委員會今天表示，昨天已召開全體會議，決議依違反「個人資訊保護法」對KT裁罰539億7900萬韓元，並下達改正命令、改善建議及公告命令等行政處分。

調查顯示，駭客從遺失的KT Femtocell設備中擷取的憑證，植入自行製作的非法Femtocell，接入KT行動通訊網路後，攔截用戶終端設備與內部網路之間傳輸的通訊資訊。隨後駭客再結合姓名、出生年月日等其他取得的個資，嘗試進行小額支付，並攔截支付驗證簡訊、語音驗證系統，完成未經授權的付款。

此次遭駭造成共1萬6647人的手機號碼、國際行動用戶識別碼（IMSI）及手機識別碼（IMEI）遭外洩，共368人遭未經授權的小額支付詐騙，損失共約2億4000萬韓元（約新台幣533萬元）。

駭客無須額外驗證程序，即可自2024年10月8日至去年9月5日，長達約11個月存取KT內部網路，但KT直到發生小額支付申訴後，才發現異常連線。個資委對KT處以罰鍰，並命令加強無線通訊網路設備安全及完善個資保護治理機制。

另外，個資委還確認了KT曾發生其他惡意程式感染事件，KT於2024年3月因漫遊租借服務網站漏洞遭駭，38台伺服器感染多種惡意程式，但KT知情後未向政府通報，而是自行處理；KT去年4月全面檢查惡意程式感染情況時，還刪除了10台遭入侵伺服器的系統紀錄。

個資委認定KT妨礙調查，因此決定提出告發。