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韓國金融界推4措施應對槓桿ETF 分散再平衡交易

中央社／ 首爾30日專電

韓股槓桿ETF致投資人損失慘重，金融投資協會今天表示，推動4項自主應對措施，包括將原本集中在收盤前進行的再平衡交易分散至盤中進行；另外明天起投資人保護措施也將上路。

根據韓聯社今天報導，韓國金融投資協會昨天下午進行緊急會議，由金融投資協會會長黃成燁（音譯）主持，KB、未來資產、三星、新韓、Kiwoom、Hana、韓國投資、韓華等8家資產管理公司代表，以及8名券商流動性提供者（LP）主管出席，討論維護市場穩定及保護投資人的自主應對方案。

單一個股槓桿商品於今年5月推出，目的在縮小國內外監管差距，並擴大投資人的選擇權。市場認為，推出後成功將部分原本流向海外的投資需求，引導回具備投資人保護機制的韓國國內制度化市場。

不過隨著全球半導體類股等市場波動加劇，加上散戶交易集中於特定個股及商品，業界認為，這類商品對韓國市場的影響已超出原先預期。與會人士表示，業界也嚴肅看待近期市場波動擴大下，因槓桿商品高風險導致投資人蒙受損失的情況。

因此業界決定推動4項自主應對措施，包括資產管理業者將把原本集中於收盤前的再平衡交易分散至盤中及收盤後進行，以降低對標的資產的影響；資產管理公司及負責LP業務的券商也將持續合作，降低LP交易量，並嚴格管理折溢價幅度，以維持市場穩定及保護投資人。

另外，將加強投資風險揭露及投資人宣導，並配合政府推動提高基本保證金、強化投資人教育等措施；金融投資協會及業界也將持續監測市場動向，並配合政府及相關機關採取穩定市場措施。

報導指出，資產管理公司代表強調，單一個股槓桿商品具有高度波動及虧損風險，對於未充分了解商品結構及風險的一般散戶並不適合，呼籲投資人審慎投資。

金融投資協會及業界表示，將檢視從明天起提前實施的提高基本保證金等投資人保護措施的執行情況及成效，並依未來散戶交易規模及市場波動情形，進一步討論是否採取其他措施。

投資人保護措施包括將基本保證金由1000萬韓元（新台幣22.2萬元）提高至3000萬韓元（新台幣66.7萬元），且必須全數以現金繳納；原本可按市價70%折算計入保證金的股票、上市指數股票型基金（ETF）、債券等將不再列入計算。

槓桿 ETF 韓國 韓股

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