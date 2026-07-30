韓股血洗後 小摩突開牌喊話：底部快到了！

外資摩根大通（小摩）證券最新報告指出，韓國股市去槓桿化進程已大致完成，先前造成市場劇烈震盪的籌碼面壓力明顯減輕，市場正逐步接近階段性底部。

小摩分析，首先槓桿ETF平倉基本上已完成，相關ETF規模已由6月底約500億美元大幅降至170億美元，資金流入也已完全停滯。

其次，避險基金去槓桿進度約達九成。摩根大通主經紀商（Prime Brokerage）追蹤的多空槓桿比率，已由5.7倍降至3.2倍，接近正常水準。

小摩指出，散戶融資風險也明顯降溫，融資餘額未見異常攀升，目前已溫和回落至約200億美元。小摩根認為，散戶仍握有充足現金、海外資產及既有投資獲利作為緩衝，再度出現無序強制平倉，甚至引發熔斷行情的機率已大幅降低。

此外，外資賣壓方面，前期逾1,100億美元外資流出中，約九成集中於三星電子與SK海力士兩大記憶體龍頭。隨著兩家公司在MSCI新興市場指數權重分別由9.5%降至6.5%、以及8.3%降至4.5%，指數型基金被動調節帶來的賣壓已明顯減輕。

摩根大通總結指出，先前導致韓國股市劇烈波動的主要賣壓已接近消化完畢，極端且機械式的去槓桿平倉階段已告一段落，市場正逐步接近階段性底部。