英國宣布3636億核潛艦計畫 支持國防與青年就業

英國政府今天宣布，將投資84億英鎊（約台幣3636億元）推動「無畏級」（Dreadnought Class）核動力潛艦的新階段計畫；預計未來10年內可創造2萬2000個學徒職缺。

法新社報導，唐寧街（Downing Street）首相辦公室在新聞稿中表示，首相柏南（Andy Burnham）準備明天在英格蘭西北部造船廠宣布這項消息，「將為英國核子嚇阻計畫挹注84億英鎊資金，為年輕人創造未來多年的就業機會」。

其中59億英鎊，由英國航太系統公司（BAESystems）取得合約，承造4艘無畏艦，成為英國維持核子嚇阻力量的核心；其餘25億英鎊撥給英國本土國防供應鏈。

唐寧街指出，這項投資將協助首艘「無畏號」（HMS Dreadnought）完成海試，預計於2030年代初期加入英國皇家海軍服役。

同時，第2艘潛艦「勇士號」（HMS Valiant）也將進入海試階段，第3及第4艘則將陸續開始建造。

柏南在預發新聞稿中表示，這項計畫將創造學徒與就業總共4萬7000個機會，顯示新政府的優先要務，在解決年輕人失業問題。