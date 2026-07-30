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AI投資隱憂衝擊亞股 聯準會按兵不動增利率不確定性

中央社／ 新加坡30日綜合外電報導

亞洲股市今天在震盪中漲跌互見，這週由於投資人對AI交易的憂慮加劇，導致亞股重挫。另一方面，意見分歧的美國聯準會決議維持利率不變，讓債市對未來利率走向更加困惑。

路透社報導，布倫特原油（Brent）期貨跌破每桶90美元，前1天中東戰火升溫曾大漲逾7%；不過數據顯示，儘管飛彈和無人機攻擊持續，油輪仍持續駛離中東地區。

美國聯準會（Fed）決議維持利率不變，美元承壓走弱，但這項分歧決策讓投資人感到困惑，不確定聯準會是否會透過升息來壓制通膨。美國較長天期公債殖利率攀升至19年新高。

本週亞股聚焦在亞洲各大晶片製造商，韓國股市急跌，市值蒸發逾2兆美元（約新台幣64兆元），震撼全球市場，投資人也對AI大規模投資的報酬率感到憂慮。

韓國綜合股價指數（KOSPI）今天在震盪交易中上漲4%，但本週仍面臨12%跌幅，迫使韓國企劃財政部長具潤哲為引進單一股票槓桿型ETF一事致歉。

新加坡北歐資產管理公司（Nordea AssetManagement）新興市場股票投資組合經理金吉娜（Gina Kim）表示：「考量基本面仍完好，目前的賣壓確實存在非理性、恐慌的因素。」

金吉娜說：「我無法預測這波恐慌何時會停止，但有幾個值得關注的指標，包括台灣和韓國散戶的融資餘額，兩者都在下滑，理想情況下需要看到一些趨於平穩的跡象。」

晶片大廠三星電子（Samsung Electronics）表示，第2季營業利潤成長19倍創新高，有助提振投資人信心。

MSCI亞太指數（不含日本）早盤上漲逾1%，日本日經指數上漲2%，但本週預計將以下跌3%作收。

美國科技巨頭Meta和微軟（Microsoft）的財報呈現出截然不同的命運，揭露哪些企業能夠在投入大量資本支出打造AI基礎建設的同時，仍展現出持續創造現金流的能力。

微軟表示，預計在剛剛開始的2027財年持續創造現金，這也帶動股價上漲；而Meta則公布第2季自由現金流大降91%，股價因而走低。

那斯達克（Nasdaq）期貨在亞洲交易時段上漲1.2%，歐洲期貨則上漲0.3%。

聯準會 利率 亞股

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