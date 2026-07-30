整理包／Fed按兵不動 市場如何解讀Fed利率決策？

Google在2004年準備上市時，共同創辦人佩吉寫了一封給股東的公開信，描述這家網際網路企業對世界的責任。 佩吉當時說：「我們相信，一個運作良好的社會，應該讓人們充分、免費且不受偏見影響地取得高品質資訊。」 Google當時透過扮演網路入口，履行了這項責任。使用者提出搜尋問題後，它會列出一串超連結，把人們帶往所謂的「開放網路」（open web）——由商家、出版商、大學及其他機構經營的數百萬個網站——尋找更多資訊。此後數十年，Google靠著把人們帶向廣大的開放網路，成為全球最富有、最有權勢的企業之一。 如今進入人工智慧時代，Google似乎正在遠離開放網路，甚至可能危及它的存續。

2026-07-30 09:00