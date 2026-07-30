安謀財測優預期 但手機市場疲弱、權利金增幅下修…盤後股價挫6%

安謀（Arm）周三盤後公布財報，營收與獲利展望均高於華爾街預期，但智慧手機市場疲弱、權利金成長放緩，未能打動近期對晶片業前景愈發謹慎的投資人，盤後股價下挫近6%。

安謀預估，截至9月底的第2季營收約為13.8億美元。彭博彙總分析師平均預估均值為13.5億美元，但部分分析師預估接近15億美元。調整後每股盈餘估47美分，也優於市場預期的45美分。

手機相關權利金仍是安謀的主要收入來源。該公司依採用其技術的設備出貨量收取權利金。由於記憶體晶片價格大漲，手機製造商正削減產量，安謀預估本季權利金收入僅成長約10%至15%，低於前估的約20%。

安謀強調，資料中心晶片的擴張正抵銷手機市場放緩。執行長哈斯（Rene Haas）表示，資料中心產品權利金較去年同期增加逾一倍，新晶片需求也高於預期。

安謀今年3月宣布打破過去只授權技術的營運模式，將自行銷售晶片，包括用於AI資料中心的中央處理器（CPU）。產品公布時已有約10億美元訂單。哈斯說，該公司有信心取得足夠產能，讓出貨規模超越10億美元。而目前洽談中的訂單總額已突破20億美元。

至於截至6月底的第1季，營收12.9億美元，權利金收入7.15億美元，高於市場預估的7億美元；授權收入則為5.74億美元。調整後每股盈餘45美分，同樣優於預期。

安謀由日本軟銀集團持有多數股權，客戶包括Meta、亞馬遜、蘋果及微軟等大型科技公司。