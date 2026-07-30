快訊

台股開高急殺逾600點又翻紅！聯電亮燈點火 激戰4萬點關卡

離開節目仍遭同業性騷！「車界女神」李冠儀揭黑幕：沉默7年換不來尊重

聽新聞
0:00 / 0:00

三星公布完整財報：半導體獲利暴增逾250倍、HBM4E送樣

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
AI伺服器需求強勁，推升三星電子第2季營業利益暴增1,814%，創下新高並優於市場預期，股價周四早盤上漲1.6%。路透
AI伺服器需求強勁，推升三星電子第2季營業利益暴增1,814%，創下新高並優於市場預期，股價周四早盤上漲1.6%。路透

南韓三星電子周四公布完整財報，受惠人工智慧（AI）伺服器需求，半導體部門第2季營業利益較去年同期激增逾250倍至89.2兆韓元（約620億美元），大幅超越分析師平均預估的79.3兆韓元。三星早盤股價上漲1.6%。。

三星第2季整體營業利益暴增1,814%至89.5兆韓元，高於分析師預估的88.13兆韓元，與本月初公布的89.4兆韓元初估值大致相符。營收年增130%至171.5兆韓元，略低於預期的172.65兆韓元；集團淨利為71.3兆韓元，同樣優於預期。

三星表示，公司積極因應AI伺服器需求，推升記憶體事業獲利創新高，DRAM與NAND銷售額也改寫紀錄。三星已擴大HBM4出貨，並向主要客戶提供業界首批HBM4E樣品。

展望下半年，三星預期代理型AI加速普及，科技業將持續擴大AI基礎設施資本支出，帶動伺服器DRAM、企業級固態硬碟及高頻寬記憶體需求進一步成長。

三星近期也擴大與博通（Broadcom）合作，簽署規模超過2,000億美元、延續至2030年的晶片供應合約，聚焦2奈米及其他先進製程，並深化雙方在記憶體與晶圓代工領域的合作。

不過，晶片股近期波動加劇。投資人擔憂科技公司債務攀升、資料中心可能過度擴建，加上產業競爭與產能過剩。SK海力士第2季營業利益雖大增557%至60.5兆韓元並創新高，仍不及預期，股價周三重挫近10%。

新加坡Tiger Fund Management執行長Jeremy Tan表示，記憶體業者需要以高價鎖定多年期合約，才能支撐目前估值，與價格及合約義務相關的前瞻指引，甚至比當期獲利更重要。

三星 財報 半導體 三星電子

延伸閱讀

SK海力士又引爆AI疑慮…調高資本支出約50%加劇投資人不安情緒

AI 算力咽喉發威！SK海力士營益狂飆5.57倍創紀錄、打臉 AI 泡沫論

黃仁勳力挺AI基建！SK海力士Q2年增557% 009829用10元掌握韓股核心

韓版0050來台了！009829重押三星、SK海力士HBM商機 能翻倍成長？

相關新聞

債市巨震！華許喊抗通膨卻不升息 30年期美債殖利率飆19年新高

美國聯準會周三連續第五次會議維持利率不變，儘管主席華許（Kevin Warsh）展現打擊通膨的強硬立場，債市反應卻很劇烈，30年期美債殖利率一度大漲14個基點至5.23%，創2007年以來最高；美股與美元同步下跌。這反映市場對華許能否控制頑固通膨的信心動搖。

基準利率不動美債殖利率飆高 通膨難解拖累美股道瓊大跌1152點

美股道瓊工業指數今天在聯準會決定基準利率不變後逆勢走低，終場下跌1152點，創去年宣布關稅後最大跌點。美國通膨陰影不散，...

三星公布完整財報：半導體獲利暴增逾250倍、HBM4E送樣

南韓三星電子周四公布完整財報，受惠人工智慧（AI）伺服器需求，半導體部門第2季營業利益較去年同期激增逾250倍至89.2兆韓元（約620億美元），大幅超越分析師平均預估的79.3兆韓元。三星早盤股價上漲1.6%。。

開放網路幻滅！Google築AI圍牆 流量歸零時代降臨

Google在2004年準備上市時，共同創辦人佩吉寫了一封給股東的公開信，描述這家網際網路企業對世界的責任。 佩吉當時說：「我們相信，一個運作良好的社會，應該讓人們充分、免費且不受偏見影響地取得高品質資訊。」 Google當時透過扮演網路入口，履行了這項責任。使用者提出搜尋問題後，它會列出一串超連結，把人們帶往所謂的「開放網路」（open web）——由商家、出版商、大學及其他機構經營的數百萬個網站——尋找更多資訊。此後數十年，Google靠著把人們帶向廣大的開放網路，成為全球最富有、最有權勢的企業之一。 如今進入人工智慧時代，Google似乎正在遠離開放網路，甚至可能危及它的存續。

高通展望不如預期盤後下挫 受手機景氣黯淡和蘋果業績流失雙重夾擊

高通（Qualcomm）本季業績展望不如預期，可見零組件短缺和成本上升，衝擊了主要事業。

賣掉電視卻死守手機 Sony寧虧不退的商業秘密

連作為集團精神象徵的電視事業，日本索尼（Sony）都留不住了，面對同樣長期虧損、甚至被傳出將撤退的智慧型手機業務，索尼始終不肯放手，背後有著極明確的戰略理由。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。