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高通展望不如預期盤後下挫 受手機景氣黯淡和蘋果業績流失雙重夾擊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
高通業績展望不如市場所料。路透
高通業績展望不如市場所料。路透

高通（Qualcomm）本季業績展望不如預期，可見零組件短缺和成本上升，衝擊了主要事業。

高通周三發布新聞稿說，截至 9 月止一季，排除部分項目後每股獲利預估為 2.05 至 2.25 美元。預測區間高標仍低於分析師平均預估。營收預估為 97 億至 105 億美元，分析師平均預估為 99.5 億美元。

消息公布後，高通股價盤後下跌約 4.3%。

高通受到智慧手機景氣低迷排擠的程度超出預期。這家公司委外生產晶片，並表示正把部分成本上升轉嫁給客戶。高通表示，轉嫁部分成本後，毛利率可望隨時間逐步改善。

安謀（Arm）周三盤後也公布財報時也表示，對手機市場成長的預期已大幅下修，短期尤其明顯。

高通原本承諾，進軍資料中心市場將有助降低對手機的依賴，並帶來數十億美元營收。但這項轉型仍需要時間。

高通預估，採用 Android 作業系統的手機營收，在 2026 會計年度將下滑約 20%。高通表示，這將使公司每股獲利減少逾 1.50 美元。高通也警告，來自蘋果（Apple）的業務流失速度快於預期。蘋果正逐步減少使用高通晶片，轉向自家晶片。

較正面的消息是，高通表示，中國大陸手機製造商手機營收「已在第3季度觸底，並將在第4季度恢復按季兩位數成長」。

和許多同業一樣，高通因供應不足而被迫漲價。高通仰賴台積電（2330）生產晶片，而台積電正努力因應橫跨電子產業客戶群的需求。

截至 6 月 28 日止公司會計年度第3季，排除部分項目後每股獲利為 2.21 美元。這一季營收下滑 4%，至約 99.5 億美元。分析師原先預估每股獲利 2.21 美元、營收 96.2 億美元。

高通上季度手機相關營收為 51 億美元。連網裝置營收為 18.3 億美元，車用電子市場貢獻 15.9 億美元。

高通 蘋果 景氣 手機 業績

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