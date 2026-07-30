債市巨震！華許喊抗通膨卻不升息 30年期美債殖利率飆19年新高

美國聯準會周三連續第五次會議維持利率不變，儘管主席華許（Kevin Warsh）展現打擊通膨的強硬立場，債市反應卻很劇烈，30年期美債殖利率一度大漲14個基點至5.23%，創2007年以來最高；美股與美元同步下跌。這反映市場對華許能否控制頑固通膨的信心動搖。

聯準會將基準利率維持在3.5%至3.75%。華許強調，央行對抗通膨「不會動搖」，但也表示，6月至7月間債券殖利率上升，已產生部分緊縮效果。市場解讀為，聯準會暫時讓金融市場代為收緊貨幣環境。

短、長天期美債走勢明顯分歧。由於交易員降低立即升息的押注，對政策敏感的2年期美債殖利率下跌6個基點至4.23%；10年期殖利率上漲5個基點至4.66%，30年期殖利率更大幅攀升。2年期與30年期殖利率差擴大的幅度，創至少1990年代中期以來聯準會決策日最大之一。

決策公布前，市場預估本次升息機率約40%；會後利率交換市場顯示，9月升息機率約60%，並已完全反映年底前至少升息一次。這次決策有三名官員反對，主張立即升息，凸顯聯準會內部分歧加深。

伊朗戰事推升油價，加上川普關稅、AI投資熱潮與政府債務膨脹，均加重通膨及借貸成本壓力。

華許在會後記者會上強調，長天期殖利率上升已發揮緊縮效果，但未明確暗示9月是否行動，也未透露8月傑克森洞全球央行年會將討論什麼，令市場更加困惑。

。Brandywine Global Investment Management投資組合經理Jack McIntyre表示，他不記得曾有記者如此直接表明困惑並要求聯準會說清楚。他指出，長天期債市並不相信華許對抗通膨的說法。

Highline Asset Management固定收益董事總經理Ben Emons表示，殖利率曲線急劇陡化，顯示華許的政策策略缺乏公信力；若通膨再升溫，市場可能認定聯準會再度落後情勢。