德國啟動核融合示範電廠競爭型補助 拚全球率先商轉

德國聯邦政府宣布，今年9月啟動核融合示範電廠競爭型補助，支持磁約束與雷射核融合兩種技術各一家企業興建示範電廠，並同步公布全國3大核融合研發中心布局，希望搶先美中，率先實現核融合商轉。

德國聯邦研究、科技及航太部長貝爾（DorotheeBär）今天與各邦政府共同宣布，將設立3個核融合研發中心，串聯全德30多所大學、研究機構及企業，並規劃透過聯邦高科技發展計畫（Hightech-Agenda）投入約90億歐元（約新台幣3300億元），加速核融合技術發展。

核融合是讓兩顆輕原子核在超高溫下融合，釋放大量能量，運作原理與太陽相同。相較目前核電廠使用的核分裂技術，核融合不需燃燒化石燃料，產生的放射性廢棄物也較少，被視為未來清潔能源重要選項。

科學界歷經數十年研究，至今仍未成功建成可持續發電的商業核融合電廠，技術仍面臨極高門檻，包括如何在超過攝氏1億度高溫下維持穩定反應，以及耐高溫材料與燃料循環等技術難題。

此次德國公布的3大研發中心各有分工，第一個研發中心聚焦「磁約束核融合」，由新創公司ProximaFusion與馬克斯普朗克電漿物理研究所（IPP）合作，發展以磁場控制高溫電漿的技術。

第二個研發中心聚焦「雷射核融合」，由FocusedEnergy、Marvel Fusion及歐洲X光自由電子雷射（European XFEL）等機構合作，研究如何利用高能雷射瞬間壓縮燃料，引發核融合反應。

第三個研發中心設於卡爾斯魯爾理工學院（KIT），將研發反應器耐高溫材料、燃料循環及核廢料處理等技術，目標突破當前核融合商業化瓶頸。

德國預計9月正式啟動「里程碑計畫」，開放企業申請示範電廠競爭型補助。磁約束與雷射核融合兩條技術路線將各選出一家企業，依技術發展進度分階段撥款。聯邦政府預計於2030年代中期，再決定未來優先發展哪一種技術路線。

目前美國與中國仍是全球核融合技術的領先與競爭者，德國去年10月提出「核融合行動計畫」，盼藉深厚基礎科學實力與工業製造技術，建立完整核融合產業鏈。