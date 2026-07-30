微軟Azure全年營收首破千億美元 未擴大資本支出激勵盤後大漲8%

微軟（Microsoft）上季雲端事業創四年來最大幅成長，且成長速度仍在加快，可見AI 和運算服務正逐步打入客戶市場。

微軟周三發布新聞稿說，6月止公司會計年度第4季 Azure 雲端營收成長 43%，創2022 年初以來最大成長幅度，也優於分析師平均預估的 40%。

執行長納德拉表示，6 月止的 2026 會計年度Azure 雲端營收首度突破 1,000 億美元。這項揭露格外引人注目，因為微軟過去通常不單獨公布這事業營收，使外界難以和亞馬遜網路服務（AWS）及 Google Cloud 比較。

上季整體成長 18%至 900 億美元，淨利增加 31%，至 358 億美元。這項結果FactSet 調查數十名分析師的平均預期。

財務長胡德（Amy Hood）表示，她預期本季雲端事業成長將進一步加速至約 45%。她在分析師電話會議上說：「需求仍超過可用供給。」

她也表明，微軟今年在新增資本支出方面會有所節制，盤後股價為此應聲大漲約 8%。截至周三收盤，受市場擔心龐大支出影響，微軟今年股價已下跌約 19%。

資本支出上季增加 70%至 410 億美元。資本支出是衡量資料中心支出的關鍵指標，分析師原先預估為 420 億美元。

胡德表示，微軟已認定旗下資料中心和辦公大樓的可使用年限可能再延長 10 年，這項調整將使部分資本支出轉為營運成本。經過這項會計調整後，微軟今年資本支出可能約為 1,750 億美元，低於先前預估的 1,900 億美元。不過胡德也說，若不計這項會計調整，微軟 2026 年投資預期「維持不變」。

這可能有助舒緩投資人對微軟大舉投入資料中心和晶片的疑慮。Google 母公司 Alphabet 上周上修支出展望，Meta Platforms 周三也調高本身資本支出預測低標，兩家公司股價都下跌。亞馬遜（Amazon）也大舉投資資料中心，預定周四公布財報。

微軟執行長納德拉表示，Microsoft 365 Copilot 付費用戶目前已超過 3,000 萬人。這款 AI 助理是搭配 Office 軟體銷售的加購服務，三個月前付費用戶約為 2,000 萬人。

彭博行業研究（BI）分析師辛赫（Mandeep Singh）接受彭博電視訪問時說，Copilot 付費用戶增加是不錯的成績，「微軟的搭售策略仍持續奏效」。

Stifel 分析師瑞巴克（Brad Reback）說：「很明顯，他們在 AI 基礎設施和自家應用程式方面的投資，已收到效果。」