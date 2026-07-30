Meta財測失色、AI燒錢侵蝕現金流 盤後股價重摔近10%

社群媒體巨擘Meta周三美股盤後公布第2季財報，儘管營收優於預期，但AI基礎設施支出侵蝕現金流，加上第3季營收展望低於市場預估，引發投資人對AI投資回報的疑慮。Meta盤後股價一度重挫近10%，跌幅稍後收斂至約6.72%。

Meta預估第3季營收介於610億至640億美元之間，中間值625億美元，低於分析師平均預估的約632億美元。這項財測已假設匯率將對整體營收年增率造成約1個百鑽點的逆風。

截至6月底的第2季，Meta營收達608億美元，高於市場預估的約602億美元；每股盈餘6.18美元，低於去年同期的7.14美元，也遜於分析師預估的7.22美元。淨利由去年同期的183.4億美元降至158.5億美元。

Meta旗下Facebook、Instagram及WhatsApp等應用程式的每日活躍用戶數合計36億，略低於華爾街預估的36.1億。

AI支出對現金流造成的壓力，是本次財報最大焦點。Meta第2季自由現金流由去年同期的85.5億美元驟降至7.84億美元，創2022年第3季以來最低。

Meta並調整了今年資本支出預測區間的下限，區間由原先的1,250億至1,450億美元，調整為1,300億至1,450億美元。

Emarketer資深分析師Minda Smiley表示，Meta強勁的營收成長，再次被資本支出預測掩蓋，投資人將繼續追問潛在運算服務業務，以及公司如何讓AI投資帶來收入。

Meta主要依靠Facebook與Instagram的廣告收入，支應AI模型、資料中心與AI眼鏡等高額投資。相較Alphabet、亞馬遜及微軟擁有成熟的雲端運算業務，Meta目前仍缺少可直接回收AI基礎設施成本的大型雲端服務。

不過，Meta正考慮把多餘算力出租給第三方。執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在財報電話會議透露，已收到許多租用算力的提議，溢價幅度相當可觀。

祖克柏表示，Meta將採取雙軌AI策略，同步發展前沿模型，以及可大規模服務消費者的高效小型模型。他說，Meta大部分算力將用於訓練AI模型、發展核心業務，以及推出個人AI代理和新產品，但也希望建立服務大型客戶的業務。

Meta近期陸續推出AI聊天機器人訂閱服務，以及向開發者收費的AI模型。本月稍早發布Muse Spark 1.1模型。AI主管汪滔宣稱這是公司迄今最強大的AI代理和程式設計模型」，價格也低於OpenAI與Anthropic產品。

Meta持續擴充運算基礎設施。Meta本周宣布與貝萊德（BlackRock）合作，在德州艾爾帕索興建規模140億美元的資料中心；另在路易斯安那州興建Hyperion資料中心，總成本可能超過2,500億美元；還計畫在加拿大亞伯達省投資90億美元蓋資料中心。

法律訴訟與裁員費用也進一步增加成本。Meta第2季總成本與支出年增55%至420.3億美元，其中包括24億美元法律訴訟相關費用，以及因5月啟動裁員而產生的11.8億美元資遣費。

Meta並將全年支出預測收窄至1,650億至1,690億美元，以納入法律訴訟相關支出。財務長Susan Li表示，若排除法律與資遣費用，第2季營業利益將較去年同期成長9%。

Meta正面臨數千名個人與美國學區提告，指控其產品具成癮性且對未成年人造成傷害。今年3月，新墨西哥州一起訴訟的陪審團裁定Meta未能保護兒童免受網路不法分子侵害，裁罰3.75億美元，Meta仍在上訴中。

在元宇宙業務方面，Meta旗下開發虛擬實境與AI穿戴裝置的Reality Labs部門，第2季營收4.31億美元，高於市場預估的4.234億美元；營業虧損46億美元，少於市場預估的50.7億美元，但仍持續燒錢。

Meta股價周三收黑在585.61美元，今年以來累計下跌11%；同期那斯達克指數上漲約5%。