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台積電ADR大跌4.5% 較台北交易溢價10.3%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。美聯社
台積電。美聯社

台積電ADR周三大跌4.5%，收在374.67美元，較台北交易溢價10.9%。

美國股市周三大幅收低。聯準會（Fed）維持利率不變，但三位官員主張升息，凸顯通膨壓力仍高；但主席華許談話又使投資人懷疑 Fed 抗通膨決心，長天期美債殖利率急升，拖累股市。中東戰火再起推升油價，加上 AI 支出回報疑慮和晶片股續跌，也加重賣壓。

道瓊工業指數大跌 1,153.18點，跌幅 2.2%，收在 51,594.14 點，創 2025 年 4 月以來最大跌幅；標普 500 指數下跌 1.5%，收 7,316.15 點，觸及一個月來低點；那斯達克綜合指數下跌 1.7%，收 24,442.94 點。那斯達克 100 指數下跌 2.1%，已較 6 月高點回落 11%，進入修正。

晶片股延續近日跌勢。費城半導體指數重挫 5.3%，連續五個交易日下跌。投資人持續擔心 AI 相關企業巨額資本支出、自由現金流受壓，以及美國大型企業彼此交織的 AI 投資愈來愈深。中國大陸在先進晶片研發和低價 AI 模型上的競爭升溫，也壓抑市場情緒。

台灣加權股價指數周三重挫1,564.18點，收在40,039.18點。台積電（2330）大跌收在2,200元。

個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）

台積電 TSM US 2,426.03 -4.50 2,200.00 10.27

日月光投控 ASX US 503.76 -8.28 499.00 0.95

聯電 UMC US 110.79 -1.44 102.50 8.09

中華電 CHT US 139.64 -0.25 140.50 -0.62

ADR 台積電ADR 溢價

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