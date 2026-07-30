華許抗通膨決心遭質疑…長債殖利率急升 道瓊跌逾千點、費半再摔5.3%

美國股市周三大幅收低。聯準會（Fed）維持利率不變，但三位官員主張升息，凸顯通膨壓力仍高；但主席華許談話又使投資人懷疑 Fed 抗通膨決心，長天期美債殖利率急升，拖累股市。中東戰火再起推升油價，加上 AI 支出回報疑慮和晶片股續跌，也加重賣壓。

道瓊工業指數大跌 1,153.18點，跌幅 2.2%，收在 51,594.14 點，創 2025 年 4 月以來最大跌幅；標普 500 指數下跌 1.5%，收 7,316.15 點，觸及一個月來低點；那斯達克綜合指數下跌 1.7%，收 24,442.94 點。那斯達克 100 指數下跌 2.1%，已較 6 月高點回落 11%，進入修正。

晶片股延續近日跌勢。費城半導體指數重挫 5.3%，連續五個交易日下跌。投資人持續擔心 AI 相關企業巨額資本支出、自由現金流受壓，以及美國大型企業彼此交織的 AI 投資愈來愈深。中國大陸在先進晶片研發和低價 AI 模型上的競爭升溫，也壓抑市場情緒。

SK 海力士上季獲利雖成長五倍，但未達投資人高預期，拖累 AI 相關晶片股。華許則在記者會中表示，AI 支出正在為未來經濟成長奠定基礎。SK海力士收盤下跌2.6%，美光大跌9.9%，台積電ADR跌 4.5%。

Fed 周三以 9 票對 3 票決議，把基準利率維持在 3.5% 至 3.75% 區間，符合市場普遍預期。不過，12 位決策者中有三人投下反對票，主張這次會議應升息 1 碼，顯示部分官員更傾向透過升息遏制通膨。通膨已連續五年多高於 Fed 目標，中東戰爭又推升全球燃料和食品價格。

華許會後表示，自上次政策會議以來，市場利率已上升，意味投資人正在替央行完成部分貨幣收緊工作。他說，這「讓我們稍感安心」。投資人解讀這番談話，認為近期升息可能性降低，但也擔心華許抗通膨「口頭強硬、行動不足」。

Natixis 美國利率策略主管布里格斯（John Briggs）說，投資人擔心華許「在通膨問題上說得強硬，卻沒有真正付諸行動」。

債市反應明顯。對政策利率預期敏感的美債 2 年期殖利率下跌，但長天期殖利率急升。10 年期殖利率盤中逼近 4.7%，高於周二的 4.604%；30 年期殖利率上升約 0.136 個百分點至 5.228%，創一年多來最大單日升幅，也為 2007 年以來最高。

油價也加深通膨疑慮。伊朗突襲飛彈攻擊，使市場對重新開放荷莫茲海峽協議的期待受挫，美國總統川普誓言將強力軍事回應。WTI 原油大漲逾 7%，至每桶約 85 美元。

Renaissance Macro Research 的杜塔（Neil Dutta）說，華許「只是暫時贏得喘息機會」，接下來不是經濟數據幫 Fed 減壓，就是 Fed 可能在 9 月升息。Carson Group 首席市場策略師德特里克（Ryan Detrick）也說，Fed 如預期按兵不動，但更大問題是 9 月升息壓力會有多大；在通膨偏高、油價急升下，市場預期下一次升息確實可能落在 9 月。

標普 500 指數 11 大類股中有 8 類下跌，工業類股領跌，跌幅 3.24%；資訊科技類股下跌 2.5%。相對抗跌個股方面，福特汽車上漲 2.1%，因今年第二度上調全年獲利預期；Visa 上漲 0.6%，受世界盃帶動旅行需求提振，季度獲利優於預期。

盤後科技財報分歧。Meta 盤後下跌 4%，該公司表示目前預計 2026 年資本支出為 1,300 億至 1,450 億美元，高於先前低端預估。微軟盤後上漲 0.6%，因雲端業務營收成長優於華爾街預期，顯示其 AI 基礎設施大規模支出正開始取得回報。